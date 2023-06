KWPN schaft afstammelingenkeuring af, open veulenrubriek op NVK alternatief

De fysieke afstammelingenkeuring was al geschiedenis voor springhengsten en wordt nu ook voor dressuurhengsten afgeschaft. Dat heeft het KWPN vandaag (enigszins verstopt) bekend gemaakt in een persbericht. Wel komt het KWPN met een alternatief: op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo is er een open veulenrubriek voor veulens uit de eerste twee jaargangen van dressuurhengsten.

Het KWPN schrijft: Vanwege de geringe belangstelling is de afstammelingenkeuring bij de springpaarden enkele jaren geleden komen te vervallen. Bij de dressuurpaarden werd de keuring door bezoekende fokkers wel als informatief ervaren, maar was de motivatie bij fokkers om met hun veulen deel te nemen zeer beperkt.

Hoge kosten en inspanningen

Dat, in combinatie met de hoge kosten en inspanningen voor hengstenhouders om deelname op de keuring gerealiseerd te krijgen, heeft het Algemeen Bestuur destijds doen besluiten om de afronding van de beoordeling van dressuurhengsten op hun veulens los te koppelen van de fysieke afstammelingenkeuring. Dit houdt in dat de dressuurhengsten – naast de thuis gescoorde veulens – geen veulens meer hoeven te tonen om hun collecties af te ronden. Dus voortaan kunnen reeds na de thuisinspectie de afstammelingenrapportages t.b.v. de fokkers gepubliceerd worden.

Thuis scoren

Het eerste beoordelingsmoment voor goedgekeurde hengsten vindt plaats in het jaar dat zijn eerste nakomelingen worden geboren. Hiervoor worden veulens, die willekeurig gekozen worden, thuis beoordeeld door de inspecteurs waarna er statistieken berekend worden voor het exterieur en de beweging. Hierdoor is het mogelijk om al op vroege leeftijd een beeld te krijgen over de exterieurvererving van jonge hengsten. Daarnaast werden er tijdens de traditionele afstammelingenkeuring minimaal zes en maximaal tien veulens per hengst getoond. Deze publieke presentatie leverde dus geen foktechnische bijdrage, maar wel een informatieve bijdrage voor fokkers – mits er voldoende belangstelling voor was.

Open veulenrubriek als pilot

Dressuurfokkers hebben de wens uitgesproken om groepen met veulens van de eerste jaargangen bij elkaar te zien. Daarom zal dit jaar tijdens de Nationale Veulenkeuring als pilot een Open veulenrubriek worden georganiseerd voor veulens uit de eerste twee jaargangen van de goedgekeurde dressuurhengsten. De keuring is opengesteld voor nakomelingen van hengsten die hun eerste veulens hebben geregistreerd in het jaar 2022 en/of 2023.

Veulens kunnen uitnodiging krijgen voor kopgroep

Om de open veulenrubriek nog wat aantrekkelijker te maken is het via deze rubriek mogelijk om geselecteerd te worden voor de kopgroep van de reguliere Nationale Veulenkeuring en zo hoeven fokkers dus niet meer twee keer (Centrale Keuring en Nationale Veulenkeuring) met hun veulens.

Veulens uit deze Open veulenrubriek kunnen – net als de veulens die op de reguliere Nationale Veulenkeuring lopen – een uitnodiging krijgen voor de kopgroep van de Nationale Veulenkeuring.

Fokkers kunnen er dus voor kiezen om hun veulen aan te melden voor de veulenkeuring in hun regio, maar daarnaast is er de keuze om in te schrijven voor de Open veulenrubriek die op vrijdag 11 augustus in Ermelo wordt gehouden. Indien dit veulen zich via de regionale keuring selecteert voor de Nationale Veulenkeuring zal hij in de reguliere Nationale Veulenkeuring deelnemen. Veulens die via de regionale keuring niet worden geselecteerd, kunnen alsnog in Ermelo worden gepresenteerd in de Open veulenrubriek, hier moet het veulen dan separaat voor worden aangemeld.

Prachtig podium

Deze Open veulenrubriek biedt fokkers met veulens uit de eerste jaargangen van KWPN-hengsten een prachtig podium tijdens de KWPN Kampioenschappen in Ermelo. Tevens worden er voor de allerbeste veulens mooie prijzen ter beschikking gesteld. Deze pilot wordt in het najaar geëvalueerd in de Fokkerijraad.

