Individueel brons voor Frank Hosmar: ‘Wel een beetje teleurgesteld’

Net als vijf jaar geleden was er vandaag de bronzen medaille voor Frank Hosmar en Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) bij de Paralympische Spelen in Tokio. In de individuele proef in Grade V moest Hosmar, net als in Rio de Janeiro, Michelle George en Sophie Wells voor zich dulden. Al was de volgorde toen net andersom voor de amazones. “Een beetje teleurgesteld ben ik wel”, aldus Hosmar, die op meer had gehoopt.

“Alphaville voelde zo goed aan en ik dacht van tevoren: dit wordt mijn beste proef ooit. Maar paarden zijn geen machines. Misschien was hij vandaag niet zo gefocust op mij. Ik ga de video’s van mijn proef kijken om te zien wat er beter kan aanstaande maandag in de kür. Er zaten wat kleine foutjes in, maar we hebben ook heel veel goede dingen laten zien.”

Goud en zilver

Het resulteerde in een score van 73,405%. Daarmee kwam Hosmar direct achter zijn grote concurrente Michelle George uit België, die ruim 76% had behaald. De Britse Sophie Wells, in Rio nog goed voor goud, behaalde met haar nog jonge in Nederland gefokte paard Don Cara M precies één procent meer dan Hosmar en pakte daarmee het zilver.

Over drie jaar naar Parijs

Hoe was het voor Hosmar om een jaar langer te moeten wachten op de Spelen? “Vorig jaar was ik er al klaar voor. Dus ik ben blij dat we hier eindelijk kunnen rijden. Alphaville is fit en misschien kan hij nog wel naar Parijs over drie jaar. Maar ik heb ook nog andere paarden en wellicht neem ik die dan mee.”

Landenwedstrijd en kür

Zondag rijdt Hosmar de teamtest voor de landenwedstrijd, maandag is de individuele finale voor alle Grades met de kür op muziek. Daarvoor plaatsten zich vandaag in Grades II, IV en V de beste acht van het klassement.

Van der Horst en De Reu

Morgen rijden Rixt van der Horst en Maud de Reu in Grade III om respectievelijk 12.31 uur en 14.42 uur Nederlandse tijd.

Top drie

Uitslag Grade V, individuele proef

Goud – Michele George, Best Of 8 (v. Bonifatius), 76,524%

Zilver – Sophie Wells, Don Cara M (v. Don Jovi), 74,405%

Brons – Fank Hosmar, Alphaville N.O.P. (v. Sandreo), 73,405%

Uitslag

Bron: KNHS