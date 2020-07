Timothy Hendrix nieuw bestuurslid voor Stichting Jumping Indoor Maastricht

Ward Vleugels, voorzitter van St. Jumping Indoor Maastricht, meldt via een persbericht dat drie nieuwe bestuursleden tot het bestuur van de stichting JIM zijn toegetreden. Een van de nieuwelingen is springruiter Timothy Hendrix. De nieuwe bestuurders brengen, elk op hun eigen vakgebied, een schat aan ervaring mee.

De 34-jarige Timothy Hendrix is inmiddels de derde generatie aan het roer van Stal Hendrix in Baarlo. “Voor mij is Jumping Indoor Maastricht een fantastische thuiswedstrijd en daarnaast een uniek platform voor de Limburgse paardensport. Een evenement waar business en sport elkaar treffen en versterken. Ik ben blij dat ik hieraan een bijdrage mag leveren”, aldus Tim Hendrix.

Daarnaast zijn Astrid Roebroeck-Pinckaers en Rino Soeters tot het bestuur toegetreden. Roebroeck is directeur van Ricoh Document Center Zuid, een bedrijf dat al meerdere jaren als sponsor is verbonden aan JIM. Soeters is de oprichter en eigenaar van LBG hotels.

JIM blijft continu ontwikkelen en professionaliseren met het doel om het 4* event in de toekomst naar een 5* niveau te tillen.

Bron persbericht JIM