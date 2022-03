Isabella Russekoff vliegt met Balou’s Fly High naar zege in 4* 1,45m Wellington

De 21-jarige Isabella Russekoff was op de openingsdag van week 11 van het WEF in Wellington iedereen te snel af met haar vijftienjarige Balou's Fly High (v. Balou du Rouet). In de 1,45m-hoofdrubriek versloeg de Amerikaanse toppers als Conor Swail, Richard Vogel en Laura Kraut.

78 combinaties gingen van start over 4* 1,45m-Twee Fasen-parcours van Olaf Petersen. Maar liefst 54 ruiters hielden in de eerste fase de lei schoon. Van de38 dubbele nul rondes was Isabella Russekoff de snelste. Ze stuurde haar Balou’s Fly High in 31,66 seconden naar de zege.

‘Hij neemt me graag mee’

“In de ring neemt hij me graag mee naar alle sprongen, dus ik had er alle vertrouwen in dat we gezien dit parcours in staat zouden zijn om galopsprongen weg te laten waar anderen dat misschien niet konden,” legde Russekoff uit over de vijftienjarige Oldenburger hengst van Balou du Rouet x Grandeur.

Kraut derde op KWPN’er

Conor Swail sprong met Theo 160 (v. Christian) in 32,26 seconden naar de tweede plek. Richard Vogel was drie honderdste van een seconde langzamer op Dakota de L’Ardrais (v. Urlevent Du Bary) en werd derde. De tienjarige KWPN-merrie Hera FBH (v. Comme Il Faut), gefokt door Veehandel Musterd in Made, werd met een tijd van 32,82 seconden vierde.

KWPN’er Excellent wint 2* 1,40m

De dag begon met de 2* 1,40m tweefasen-proef, waar het jonge talent Zayna Rizvi met de dertienjarige KWPN’er Excellent (Cicero Z van Paemel x Ahorn) het klassement van 79 deelnemers aanvoerde. Het paar finishte in 28,69 seconden, bijna een volle seconde sneller dan de als tweede eindigende Hailey Royce met Sonic Boom (v. Wonderful vh Beugelhof), die in 29,54 seconden finishte. Vlak daarachter sloot Victoria Heurtematte de top drie af met de KWPN’er Flying Dutchman (v. Quasimodo) in 30,19 seconden.

4* 1,40m

In de 4* 1,40m rubriek won Spencer Smith met Copernicus (v. Camaro M) in 36,38 seconden. Tweede werd de Duitser Richard Vogel en Caramba 92 (v. Comme Il Faut) in 36,65 seconden. De derde plaats ging naar de Amerikaanse ruiter Brian Moggre met de negenjarige KWPN’er I’m Special V (v. I’m Special de Muze), die in 42,66 seconden finihste.

Bron Persbericht WEF