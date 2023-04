Sterke start van Harrie Smolders in Wereldbekerfinale

Harrie Smolders is de FEI Wereldbekerfinale in Omaha sterk gestart met zijn toppaard Monaco N.O.P.. Ze eindigden in de eerste wedstrijd van het toernooi, dat over drie wedstrijden wordt verreden, op plaats 7. Collega-ruiter van TeamNL, Jur Vrieling, reed één van de snelste rondes. Een springfout bracht de Groninger op plaats 12 met zijn paard Fiumicino van de Kalevallei. Regerend wereldkampioen Henrik von Eckermann nam de leiding met de winst in de eerste omloop.

Harrie Smolders (42, Lage Mierde) had startnummer 6 in het eerste onderdeel van de FEI Longines wereldbekerfinale springen met Monaco N.O.P. Ze reden een perfecte ronde zonder een millimeter te veel te rijden, vlot, foutloos en met beleid. Het was goed voor een snelle tijd van 60.59 seconden, wat goed bleek voor de eerste plaats. Dat werd na 40 starters uiteindelijk plaats 7. Vorig jaar toen Smolders en Monaco N.O.P. tweede werden in de wereldbekerfinale in Leipzig begonnen ze het eerste onderdeel op plaats 9.

Komende dagen: Long John Silver

Jur Vrieling koos voor zijn snelle paard Fiumicino van de Kalevallei voor de openingswedstrijd van zijn tweede wereldbekerfinale. En dat pakte goed uit met een snelle ronde van 59.03 seconden, maar helaas moesten daar 3 seconden bij geteld worden nadat het blokje van de muur schoof. Maar wat een sterke ronde van de zoon van Plot Blue en Vrieling (53), de huidige nummer 20 van de wereldranglijst. Jur zal de komende dagen zijn schimmel Long John Silver N.O.P. rijden wanneer er meer van het vermogen van de paarden gevraagd wordt.

Henrik von Eckermann en King Edward aan de leiding

Regerend wereldkampioen Henrik von Eckermann uit Zweden, die woonachtig is in Noord-Limburg, startte als laatste en liet zijn ambities zien met zijn toppaard King Edward en verwees de Brit Scott Brash naar plaats twee en één van de favorieten Daniel Deusser uit Duitsland naar de derde plaats.

Nog twee onderdelen

In de eerste wedstrijd van de wereldbekerfinale met 40 deelnemers aan start ging het om snelheid over een parcours met hindernissen op een hoogte van maximaal 1.60m. Morgen in de tweede wedstrijd gaat het om strafpunten en is de tijd minder van belang. Dan is er voor de foutlozen een barage. Na twee dagen worden de plaatsingspunten verdisconteerd naar strafpunten voor de derde en laatste wedstrijd op zaterdag in Omaha, Nebraska.

Uitslag eerste onderdeel FEI WB finale springen Omaha, 1.60m

1. Henrik von Eckermann (Zwe), King Edward (v.Edward), 59.09 sec

2. Scott Brash (GB), Hello Jefferson (v.Cooper vd Heffinck), 59.23 sec

3. Daniel Deusser (Dui), Scuderia 1918 Tobago Z (v.Tangelo van de Zuuthoeve), 59.45 sec

7. Harrie Smolders (Lage Mierde), Monaco N.O.P. (v.Cassini II), 60.59 sec

12. Jur Vrieling (Holwierde), Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue), 62.03 sec

