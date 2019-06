Nederlandse WK-kandidaten onder de loep: zevenjarigen

De KNHS en het KWPN hebben de selectie bekend gemaak voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Per jaargang mag Nederland zes paarden uitzenden naar Ermelo en bij de zevenjarigen zijn Henkie (v. Alexandro P) met Adelinde Cornelissen en Hermes (v. Easy Game) met Dinja van Liere. Henkie liep al twee jaar vooraan mee op de Wereldkampioenschappen en Hermès won vorig jaar brons bij de zesjarigen. Horses.nl neemt de kandidaten per jaargang onder de loep.

Hermès (Easy Game x Flemmingh) met Dinja van Liere

Joop van Uytert beïnvloedt de Nederlandse afvaardiging behoorlijk. Van de 18 geselecteerde paarden staan er zes op zijn stal (en nog twee ter dekking: Henkie en Jameson RS2). Hermès is één van de vijf geselecteerde dekhengsten van Van Uytert. De voornaamste prestatie van de bruine hengst is de bronzen medaille op het Wereldkampioenschap voor zesjarigen in 2017. Weinig mensen hadden verwacht dat de bruine hengst als eerste starter in de finale een medaille zou pakken. Dat gebeurde toch in Ermelo. Hij kreeg vorig jaar een 8,78 in de finale en mooi commentaar van de jury.

Henkie (Alexandro P x Upperville) met Adelinde Cornelissen

Het Gelderse wonderkind. De Gelders gefokte Henkie bewees al vele malen dat hij zich prima kan meten met zijn dressuurcollega’s. Dit is het derde jaar dat hij loopt op de Wereldkampioenschappen in Ermelo. In 2017 werd hij zesde in de finale voor vijfjarigen en vorig jaar pakte hij in de kwalificatie de tweede plek. In de finale was er pech: een miscommunicatie zorgde ervoor dat er niet meer inzat dan de achtste plaats. Henkie kan zich dit jaar revancheren in Ermelo want hij mag weer mee.

Haute Couture (Connaisseur x Krack C) met Dinja van Liere

Haute Couture is één van de zes paarden uit de stal van Van Uytert. De merrie was met Dinja van Liere succesvol in de Pavo Cup: ze won in 2017 van toptalent Total US (toen ook nog onder Van Liere), vorig jaar moest ze genoegen nemen met de derde plaats (achter Total US en Hartsuijker). Op de Wereldkampioenschappen liep de merrie in 2017 naar de 10e plaats in de finale. Vorig jaar was er gedoe omtrent de WK-selectie bij de merrie. Door de toenmalige selectiecommissie werd de Connaisseur-dochter op de reservelijst gezet. Dat is nu niet het geval, de merrie die ook al successen boekte in de subtop (winnares KNHS Indoorkampioenschappen ZZ-Zwaar) zit er bij.

Hot-Spot (Dancer x Cocktail) met Anne Meulendijks

Adelinde Cornelissen, Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens zijn niet de enige kaderruiters die een geselecteerd kregen voor de jonge paarden-kampioenschapppen. Anne Meulendijks is er ook bij met Hot-Spot. Hot-Spot is geen bekende naam, maar liet wel een aantal grote namen achter zich.

Habibi DVB (Don Schufro x Johnson) met Mara de Vries

Er zijn weinig paarden die zoveel jonge paardenwedstrijden in de benen hebben als Habibi DVB. De nu zevenjarige ruin is overal geweest: Subli, Pavo, Wereldkampioenschappen en ondertussen ook al succesvol in de subtop. Het is al de derde keer dat de vos wordt geselecteerd voor de Wereldkampioenschappen, de vorige twee keren haalde de ruin de finale niet. Drie keer scheepsrecht…?

Houdini la Haya (Krack C x Roman Nature) met Olga Boucher

Houdini la Haya was onder fokster Olga Boucher succesvol in jonge paardenproeven, maar heeft vooral naam gemaakt in de Subtop. Daar loopt de Krack C-zoon vaak vooraan mee. Hij won op het KNHS Indoorkampioenschap ZZ-Zwaar de kür en is inmiddels gevorderd tot Lichte Tour-niveau.

Reservepaarden

De selectiecommissie heeft de volgende paarden als reserve opgesteld

reserve Quinty Vossers Hummer Charmeur reserve Esmee Van Gijtenbeek Hot Chocolate Apache reserve Joyce Van Opbergen Haronia-donna Bordeaux reserve Johannes Rühl Hilton De L’Esprit VLS

Bron: Horses.nl