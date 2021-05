Merel Bloms Rumour Has It N.O.P. (18) overleden

Merel Bloms Olympiade-paard Rumour Has It N.O.P. (Esteban xx x Candillo) is overleden op achttienjarige leeftijd. Koliek werd hem fataal. De ruin liep met Blom onder andere op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (6e plaats team) en won teambrons op de Wereldruiterspelen 2014 in Caen. Ook vertegenwoordigden de twee Nederland op de Wereldruiterspelen in Tryon (2018) en het EK in Strzegom (2017).

Merel Blom schrijft op haar facebook: “Met pijn in mijn hart moet ik bekendmaken dat mijn grootste vriend Rumour has It is overleden. Ik ben ongelooflijk verdrietig dat het hem niet gegund was om van een lang en gelukkig pensioen op onze stal te genieten.”

Koliek

De in Holstein gefokte ruin kreeg gisteravond koliek en overleed vanmorgen. “Het is heel snel gegaan. Gisteravond kreeg hij koliek, vannacht leek het wel de goede kant op te gaan, maar vanmorgen raakte hij in shock en hebben we besloten hem in te laten slapen. De slagingskans van een operatie was heel klein en de uitzichten daarna ook niet goed. Dan is het heel verdrietig, maar dan heb je ook de taak om te kiezen voor het belang van je paard. Het doet enorm zeer, en ik had hem graag een lang pensioen gegund, maar het mocht niet zo zijn”, vertelt Merel Blom aan KNHS.nl

Veel kampioenschappen

Blom kwam met Rumour has It aan de start op de Olympische Spelen van Rio in 2016 en werd daar individueel 19e en zesde met het team. De combinatie ging verder van start op de WK’s in 2014 (teambrons) en 2018 en de EK’s van 2015 en 2017.

Tryon mooiste herinnering

“Mijn mooiste sportieve herinnering is echt het WK in Tryon, daar klopte alles”, vertelt Merel. Die op dit wereldkampioenschap heel knap foutloos en binnen de tijd de cross voltooide. In 2014 waren Blom en Rumour has It lid van het team dat historisch brons won op het wereldkampioenschap.

Bron: Horses.nl/KNHS