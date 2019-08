Jonelle Price wint Britse open in Gatcombe, Ben Hobday nationaal kampioen

Op de mooie terreinen van Gatcombe Park rondom het huis van prinses Anne werd afgelopen weekend het Open Britse kampioenschap eventing gehouden. De Nieuw-Zeelandse amazone Jonelle Price, die in Engeland woont, kaapte met haar Burgley-winnares Classic Moet (v. Classic xx) de zege in de korte 4* weg voor de neus van de Brit Ben Hobday. Hobday won wel het kampioenschap met Shadow Man (v. Fidjy of Colours).

Na de dressuur ging Izzy Taylor aan de leiding met de Hannoveraan Monkeying Around (v. Bertoli W), maar de Britse trok haar paard al terug voor het springen. Wat de weg vrij maakte voor onder meer Jonelle Price en Ben Hobday om naar de top van het klassement te stijgen.

Balk in het springen

Jonelle Price kreeg met Classic Moet in het springen een balk en moest ook 4.0 tijdfouten incasseren wat haar eindtotaal bracht op 35.60. Ben Hobday verspeelde zijn koppositie omdat hij met Shadow Man langzamer croste en op 37.80 uitkwam. Ook de jonge Brit Nicholas Lucey met Proud Courage (v. Courage II) steeg flink in het klassement. Hij kwam vanaf de zeventiende plaats en eindigde door enkele tijdfouten op de derde plek en tweede in het kampioenschap.

‘Cup of tea’

“Het is een typische Engelse wedstrijd die ik nog nooit gewonnen heb”, reageerde Price na afloop. “Voor Classic Moet was het een ‘cup of tea’ en mooie voorbereiding voor de wedstrijd in Burghley.”

Cekatinka

Op de zevende plaats eindigde de Japanner Ryuzo Kitajima met Jan Greve’s fokproduct en Boekelo-winnares Cekatinka (v. King Kolibri). De merrie waarmee Tim Price zo veel successen behaalde, kwam begin dit jaar te koop. De Japanse hippische federatie kocht Cekatinka in mei aan voor Kitajima met het oog op de Spelen in hun land. Het paar debuteerde in de korte 4* van Bramham met een negentiende plaats en was vervolgens in de CCI4*-S Mallow zevende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Eventing Nation/Horses.nl