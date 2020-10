Piggy March domineert CCI4* Little Downham

De Britse Piggy March, voorheen French, domineerde de korte 4* wedstrijd in Little Downham die dinsdag de slotdag had. March pakte de eerste en tweede plaats de eerste groep met respectievelijk Brookfield Quality en de KWPN'er Dargun. En in de tweede groep werd ze achter Laura Collett tweede en derde met Brookfield Inocent en haar andere KWPN'er Fonbherna Lancer.