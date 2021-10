Ros Canters KWPN’er Zenshera met pensioen

De regerend wereldkampioen eventing Rosalind Canter stuurt haar zeventienjarige KWPN'er Zenshera (Guidam x Matterhorn) met pensioen. Op Facebook schrijft de amazone: "Nu Pau op het punt staat te beginnen [vandaag start de dressuur van de 5*], leek het me het juiste moment om te zeggen dat Zenshera (Alfie) stopt met Eventing. De meesten van jullie weten dat Alfie de wereld voor me betekent en een beetje een Pau specialist was." De zoon van Guidam liep vier de 5* in Frankrijk en eindigde vier keer in de top tien.

Zenshera kwam min of meer per toeval bij Ros Canter op stal. Canter liep een tien-daagse stage in Nederland op een wedstrijdstal. “Hij was de eerste waar ze me op zetten, waarschijnlijk omdat nog niet wiste wat ze met hem zouden doen,” vertelde de Britse destijds aan chronofhorse.com. “Ze hadden geprobeerd om hem te laten springen, maar hij was een erg vooruitdenkende jongen en vergat steeds zijn achterbenen op te tillen omdat hij druk was met denken aan de volgende hindernis; hij was een beetje onhandig!”

Tuigmak

Uit wanhoop over de toekomstperspectieven van de ruin, besloot fokker Jan Morsink uit Wierden hem tuigmak te maken. Maar Canter zag meer in het paard en ze kocht hem voor minder dan 5000 Pond. “We hebben hem niet gekocht om 5 sterren te lopen, we waren al blij toen hij een BE100 liep met maar 2 balken eraf in het springen, maar Alfie’s hart wilde altijd meer doen, en zo heeft hij uiteindelijk 6 5*’s gelopen, waarvan we er 5 top 10 waren”, schrijft Ros Canter op haar Facebook pagina. “Een daarvan was toen ik zwanger was van Ziggy en de andere was 3 maanden nadat ze geboren was.”

‘Kinderoppas’

Afgelopen zomer kampte de zeventienjarige ruin met wat kleine blessures. Canter: “Hij heeft een tijdje in de wei gelopen, maar is nu wel weer terug in het werk en hij is klaar voor een PSG en dan zal hij aan zijn volgende carrière beginnen, namelijk op de baby’s passen. Hij is zo’n troeteldier in huis dat ik hoop dat Ziggy over een paar jaar het genoegen krijgt om een paar ritjes te maken. Ik ben zo blij dat zijn verhaal nog niet voorbij is! Dank je wel Alfie! X”

Derde in 5* Luhmühlen

Zenshera liep vier de 5* in Pau waarin hij twee keer vijfde werd, een keer zevende en vorig jaar zeventiende. Hij nam twee keer deel aan de 5* in Luhmühlen en eindigde op een derde en een negende plaats. Zijn laatste wedstrijd liep Alfie in dit voorjaar in Aston Le Walls. In de korte 4* werd hij 26ste.

Bron Facebook Ros Canter Eventing