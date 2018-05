10 WFFS-dragers op 250 geteste KWPN-hengsten

De 250 hengsten zijn hengsten waarvan in één van de afgelopen vijf jaar veulens zijn geregistreerd, tenzij bij het KWPN bekend is dat zij nu niet meer voor de fokkerij worden ingezet. Tevens zijn de jonge hengsten die vorig jaar zijn goedgekeurd. Naast de lijst op KWPN.nl is de info in de KWPN Database zichtbaar onder het kopje het openbare kopje ‘algemeen’.

Nog niet alle hengsten getest

De Gelderse hengsten, tuigpaardhengsten en nog enkele rijpaardhengsten zijn nog in onderzoek en deze uitslagen volgen zo spoedig mogelijk, meldt het KWPN.

Klappen vallen in dezelfde hoek

Voor enkele eigenaren is het extra zuur. Waar er bij enkele grote hengstenhouders zoals de VDL Stud, Team Nijhof en Joop van Uytert helemaal geen WFFS-dragers onder de KWPN-hengsten zijn, heeft Egbert Schep twee van de drie springhengsten in (mede)bezit, Jack (Fernando H x Colino) en Jubel ES (Harley VDL x Lauriston). Zoals eerder al bekend werd: Gertjan van Olst heeft er drie (Everdale en zijn twee zonen Inclusive en Inspire).

Dragers niet mijden

“Vanuit foktechnisch oogpunt kunnen hengsten die drager zijn prima ingezet worden voor de fokkerij. Hun gewenste genen kunnen nog steeds bijdragen tot het KWPN-fokdoel. Het is niet verstandig om twee dragers bij elkaar te brengen want dan ontstaat 25% kans op een veulen met daadwerkelijk de aandoening WFFS”, schrijft het KWPN.

Te keuren hengsten onderzocht

De hengsten die komende zaterdag kunnen slagen voor het verrichtingsonderzoek zijn ook onderzocht. De uitslagen van de nog te keuren hengsten zijn nog niet openbaar gemaakt.

Bron: KWPN