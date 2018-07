De WFFS-testresultaten uit Duitsland blijven binnendruppelen. Johann Hinnemann heeft zijn hengsten die op Krüsterhof ter dekking staan laten testen en uit de test blijkt dat Arango (Apache x Fidermark) drager is van het gen dat WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) kan veroorzaken. Daarmee is Arango al de derde Apache-zoon die positief getest is op WFFS.