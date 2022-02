Gelderse hengst Matiz definitief geslaagd voor verrichtingsonderzoek

De Gelderse hengst Matiz (v.Eebert) is definitief geslaagd voor het verrichtingsonderzoek na een geslaagde zadelpresentatie op het buitenterrein in Ermelo.

”Het is een hengst met een duidelijke Gelderse opdruk die met een goede instelling zijn werk heeft gedaan. Onder het zadel viel met name de stap en zijn galop positief op en toonde hij een goede sprong. Op het buitenterrein was de hengst goed te rijden en toonde veel inzet”, vertelt Marloes van der Velden, de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Gelders paard.

Cijferlijst

Het fokproduct van G.H. Hofs uit Varsseveld kreeg een 8 voor de stap en galop en een 7 voor de draf en houding. De geschiktheid van de beweging werd met 7.5 gewaardeerd. De geschiktheid bij het springen werd eveneens met 7.5 gewaardeerd, waarbij voor techniek en voorzichtigheid een 8 werd gegeven en voor de instelling een 7.5.

Goedgekeurd

De hengst heeft nu aan alle voorwaarden voldaan en is vanaf nu definitief goedgekeurd bij het KWPN, fokrichting Gelders paard. Komend najaar zal deze hengst voor het eerst moeten deelnemen aan de hengstencompetitie.

Bekijk hier het aanvullende rapport

Bron: Horses.nl/KWPN