Wim Versteeg nieuwe inspecteur Gelders Paard

Wim Versteeg volgt Mathilde Brouwer op als inspecteur Gelders paard. Na een heel aantal jaren binnen de afdeling Inspectie te hebben gewerkt, gaf Mathilde Brouwer aan toe te zijn aan een andere uitdaging binnen de organisatie. In overleg met de directie heeft dit geresulteerd in een nieuwe functie voor haar op het secretariaat van het KWPN. Na overleg met de Fokkerijraad en het Regiobestuur Gelders Paard is Wim Versteeg gezien zijn ruime ervaring benoemd tot haar opvolger.

Als senior-inspecteur is Versteeg via de hengstenselectie al jaren nauw betrokken bij deze veelzijdige fokrichting, zo coördineert hij onder meer de deelname en het verblijf van de Gelderse hengsten gedurende het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Mathilde Brouwer is onlangs gestart met haar nieuwe functie binnen het KWPN. In de voorjaarsledenvergadering van de regio Gelders paard zal officieel afscheid van haar als inspecteur worden genomen.

Bron: KWPN