Governor steelt de show in VHO Trofee

Na al een goed optreden op Jumping Amsterdam vorige week, was het op de hengstenkeuring in Den Bosch opnieuw raak. Governor (v. Totilas) won onder Adelinde Cornelissen met overmacht de VHO Trofee, de rubriek voor oudere hengsten die in de Lichte- of Zware Tour uitkomen.

De proeven werden muzikaal live begeleidt door Joost Peters. De beoordeling kwam tot stand door een combinatie van het juryoordeel van Mariëtte Sanders en de bevindingen van het publiek, waarbij de scores beide voor vijftig procent meetelden. Met veel souplesse en ruimte in de bewegingen marcheerde Governor door de baan en imponeerde daarmee zowel de jury als het publiek. “Het was in één woord geweldig”, verzuchtte Sanders na afloop, die het optreden van de hengst met een 9,5 beoordeelde. Met de beoordeling van het publiek erbij kwam het eindcijfer op een 8,9 uit.

Compleet paard

Daarmee bleef het duo Franka Loos en de fijn dravende Giovanni (v. Bojengel) voor. Zij scoorden een 8,7. De hengst zou in de galop wat meer op lengte mogen blijven. “Een heel compleet dressuurpaard”, luidde het oordeel van Sanders.

Op de derde plek eindigden Thamar Zweistra en Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) die met een 8,4 de baan verlieten. De Johnson-zoon beheerst alle oefeningen op het hoogste niveau, maar wordt soms nog wat te hectisch in zijn bewegingen.

Uitslag

Bron: Horses.nl