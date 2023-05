Celler staatshengst Valparaiso positief getest op verboden medicatie op Hannoveraanse HK

Valparaiso (v. Viva Gold), de tweede reservekampioen van de Westfaalse keuring 2023 die voor 200.000 euro in handen kwam van Landgestüt Celle, werd in april van dit jaar voorgesteld op de Hannoveraanse zadelkeuring. Daar werd hij ook goedgekeurd voor Hannover. Die goedkeuring is nu weer ingetrokken omdat de hengst positief werd getest op een verboden medicatie.

Het Hannoveraanse stamboek meldt dat de hengst positief is getest op de stoffen trimethoprim en sulfadimethoxine (zowel de A-staal als de B-staal) en dat het keuringsresultaat om die reden is ingetrokken. Landgestüt Celle komt met een uitgebreide verklaring waarin ze stelt dat het onmogelijk is dat zij zelf de stof hebben toegediend aan de hengst op het EU-station of dat hij het per ongeluk heeft binnengekregen (via bijvoorbeeld een stalgenoot). De staatsstoeterij duidt er op dat de hengst is voorgesteld op de hengstenshow en de hengstenkeuring onder het zadel en dat de stallen daar openbaar toegankelijk waren. Verder meldt Celle dat de hengst zo snel mogelijk weer wordt voorgesteld bij het Hannoveraanse stamboek (dat mag na drie maanden).