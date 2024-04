Dinsdagavond hengstenshow De Radstake

Op dinsdag 23 april organiseert hengstenhouderij De Radstake haar jaarlijkse hengstenshow in Heelweg. Demonic Z, Monator vd Radstake, El Salvador, Baltic VDL en Napardi worden onder andere getoond. Tangelo vd Zuuthoeve en Corydon van T&L zijn ook in levenden lijve te bekijken. De aanvang is 19:00 uur en de presentatie begint om 19:30 uur. Bert de Ruiter en Johan Venderbosch praten de avond aan elkaar.

”De bezoekers kunnen een mooie en afwisselende avond verwachten”, vertelt Henriëtte Venderbosch. “De hengstenshow vindt in de hal plaats en we zorgen voor voldoende zitplaatsen. We organiseren de show in samenwerking met VDL Stud, T&L Sporthorses, Reesink Horses, Stal van de Sande en Van Olst Horses.”

Drankje

“En zoals iedereen van ons gewend is, sluiten we onze hengstenshow af met een drankje in het zalencomplex. U bent van harte welkom op de Radstake.”

Natuurlijke kwaliteit

“Natuurlijke kwaliteit fokt altijd”. Wij gaan ervoor u toch ook?

Bron: Horses.nl