HC Kronenberg: Drummer 2000 TN Z met nieuwe ruiter Greve klasse apart in 1,20

Begin dit jaar won Drummer 2000 TN Z (Diamant de Semilly x Chin Chin) de Hengstencompetitie in het 1,10 m. en vandaag bij de aftrap van het nieuwe Hengstencompetitie-seizoen deed hij dat opnieuw. Vorig jaar zat Kars Bonhof in het zadel en nu is dat Willem Greve. Ondanks hun korte tijd samen, was deze nieuwe combinatie een klasse apart in het 1,20 m. in Kronenberg.

De nieuwe combinatie van regerend hengstencompetitiewinnaar Drummer 2000 TN Z (Diamant de Semilly uit China Touch Hero van Chin Chin, fokker Stud 2000) en Willem Greve kreeg het publiek stil in de Blom Hengstencompetitie klasse 1,20 m. In een barrage van negen sprong de hengst van Team Nijhof met veel galop en macht naar de overwinning.

Pas drie weken

“Ik rijd hem pas sinds drie weken. Hij wordt gewoon bij Nijhof getraind en ik heb hem drie parcoursjes laten springen, in Hellendoorn, Wierden en Luttenberg. Drummer heeft heel veel galop en daar kon ik handig gebruik van maken in het parcours, want hij werkt heel goed mee en daardoor kon ik kort draaien. Hij heeft veel bloed maar is toch heel nuchter, en hij laat zich heel goed rijden dus de toekomst ziet er goed uit voor hem”, aldus Willem Greve.

Alles mee

Vorig jaar omschreef de jury de hengst in de hengstencompetitie al als toekomstig Grand Prix-paard. “Hij heeft alles mee, voor zo’n groot paard is hij heel lichtvoetig en hij is voorzichtig. Als ruiter denk ik dat het mijn belangrijkste taak is om hem tegen zichzelf in bescherming te nemen, zeker ook omdat hij veel dekt. Maar dat is met andere Grand Prix-paarden ook gelukt dus dat biedt goede hoop.”

Kaprun Z

Ook Kannan-zoon Kaprun Z (uit Miss Emerald van Emerald van ’t Ruytershof, fokker Paardenhouderij Tizzum, Heeswijk-Dinther) deed goede zaken. De Zangersheide-hengst sprong onder Liv Huijbregts naar de tweede plaats.

Pharao en Pagani of the Paddocks

De KWPN-goedgekeurde Pharao (Vigo d’Arsouilles uit Donnalina ster pref prest van Indoctro, fokker Gebr. Lohuis uit Nijverdal) van H. Lohuis uit Nijverdal sprong met Justin Zwartjens naar de derde plek, net voor de KWPN-goedgekeurde hengst Pagani of the Paddocks (Catoki uit Lewinsky van Corofino I fokker Anthony Mornie) onder gelegenheidsruiter Pieter Keunen.

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl