Hengstenshow Hengstenhouderij Brouwers op zondag 22 maart in Erp

Hengstenhouderij Brouwers, waar onder andere de interessante hengsten van Saskia Poel ter dekking staan, organiseert aanstaande zondag 22 maart 2026 vanaf 14.00 uur bij Stoeterij Hackerom in Erp de jaarlijkse hengstenshow. En komen loont: bezoekers zien niet alleen de hengsten van dichtbij, ze maken ook nog kans op twee gratis dekkingen!

Een sterke collectie jonge hengsten is aanstaande zondag te zien in Erp: van verrichtingstoppers (onder andere Everglow Gold en Sensation Gold) tot hengstencompetitiewinnaars en keuringstoppers uit binnen- en buitenland.

Dressuurhengsten

Everglow Gold (Escolar x Sir Donnerhall I x Weihegold v. Don Schufro)

L’Avenir (Le Formidable x Sir Donnerhall I x Weihegold v. Don Schufro)

Le Formidable (Bordeaux x Ferro x De Niro)

Sensation Gold (Ferguson x Dream Boy x Biotop)

Radetsky H (Lennox US x Negro x Rubinstein)

Pjethro (Kjento x Desperado x Houston)

Real Dream (Dynamic Dream x Negro x Houston)

Secret Lover (Secret x Fürstenball x Florestan I)

Ilegro (Inclusive x Negro x Gershwin)

Total Wimphof (My Blue Hors Santiano x Riccione x Sandro Hit)

Springhengsten

For Treasure VDL (For Pleasure x Carthago x Ramiro Z)

Sunrise VDL (Landino VDL x Cardento x Quaprice Bois Margot)

VDL Everett (Emerald van ’t Ruytershof x Toulon x Acordplus

Magnus von der Söhr (Manchestern van ’t Paradijs x Comme il faut x Kannan)

Springfield VDL (Balou du Reventon x Harley VDL x Cento)

Bezoekers van de hengstenshow maken bovendien kans op een gratis dekking. Niet één maar twee dekkingen worden aanstaande zondag verloot.

Belangrijke info

Locatie:

Stoeterij Hackerom

Hackerom 6

5469ES Erp

Aanvang: 14.00

