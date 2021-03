KWPN-hengst Dark President verkocht

Carolyn Kooiman van President Stables en familie Kruiniger hebben de KWPN-goedgekeurde hengst Dark President (v. Wynton) verkocht aan familie Eekels uit Valkenswaard. Nieuwe amazone van de hengst is de vijftienjarige Axelle Eekels, die met de zwarte hengst de overstap wil maken naar de junioren.

Dark President werd in 2011 met 81,5 punten ingeschreven bij het KWPN. In de dressuursport liep hij onder Glock-ruiters Marieke van der Putten en Riccardo Sanavio verdienstelijk in de subtop. Vervolgens namen Philip van Ommen en Tatiana Makarova plaats in het zadel en ook onder hen liep hij naar goede resultaten in de Lichte Tour.

Als goedgekeurde dekhengst bracht hij in totaal 22 nakomelingen bij het KWPN.

Bron: Horses.nl