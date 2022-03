KWPN-premiehengst Next Level naar Helen Langehanenberg

Peter van de Sande en fokker Willy van der Aa hebben Next Level (Jarville x Prestige) verkocht. De vierjarige hengst, die op de KWPN Hengstenkeuring werd geprimeerd en is goedgekeurd bij het NRPS, gaat zijn carrière voorzetten onder de Duitse topamazone Helen Langehanenberg.

Op de KWPN Hengstenkeuring was Next Level was met zijn spectaculaire optreden één van de meest besproken hengsten. Begin dit jaar moest Next Level op de valreep het KWPN verrichtingsonderzoek verlaten om veterinaire redenen en werd doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek. Afgelopen februari ontving de hengst een dekbrevet van het NRPS.

Niet onopgemerkt

“Een moeilijke beslissing, maar zijn enorme talent en opvallende verschijning bleven niet onopgemerkt en er was dan ook veel vraag naar hem. Hij komt in zeer goede handen terecht en wij kijken alvast met veel vertrouwen uit naar de toekomst van deze beloftevolle combinatie”, aldus Stal van de Sande over de verkoop naar Duitsland. Next Level blijft dit jaar nog in training bij Van de Sande en beschikbaar voor de fokkerij.

