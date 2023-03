Team Nijhof en Willem Greve halen BWP-reservekampioen Up van ’t Paradijs naar Nederland

Team Nijhof en Willem Greve hebben de reservekampioen van de BWP-keuring, Up van 't Paradijs (O'Neill van 't Eigenlo x Hunter's Screndro x Elvis ter Putte), naar Nederland gehaald. Volgens Greve is de vos uit de stam van Qerly Chin (Narcotique de Muze IV is de vierde moeder) een bijzonder complete hengst. "Zo eentje kun je als hij 7 of 8 is niet meer te krijgen, dus toen de kans zich voordeed hebben we niet getwijfeld."

Dit is niet de eerste BWP-reservekampioen die bij Team Nijhof ter dekking staat, sterker nog het is de vijfde. En de op de voorheen aangeschafte BWP-reservekampioenen van Nijhof – Heartbreaker, I’m Special de Muze, Poker de Mariposa en Tattoo H & DB – zat duidelijk geluk.

Niet getwijfeld

Willem Greve vertelt dat hij en familie Nijhof niet hebben getwijfeld toen de kans zich voordeed om deze door Stal ’t Paradijs gefokte driejarige hengst van Stal Eigenlo en Stal Vrins te kopen. “Hij is natuurlijk nog maar drie jaar, maar zoals het er nu uit ziet, lijkt het een heel complete hengst. Hij komt uit een super familie, is heel scherp, heeft een hele fijne galop en het is ook een keer wat anders qua bloed.”

Vader op stal

Willem Greve had in zijn catalogus al een kruisje bij de hengst gezet vanwege zijn vader. “Zijn vader Minute Man (ex. O’Neill van ’t Eigenlo) was kampioen van de BWP hengstenkeuring en werd in 2021 verkocht aan Amerikanen. Ik heb hem van die mensen op stal gekregen en dat is echt een zeldzaam goed paard.”

Vanmiddag op hengstenshow

De hengst blijft de komende periode bij Nijhof op stal om te dekken. “Wat mij betreft kan ‘ie nu nog een jaar vakantie hebben”, zegt Greve, die voor de toekomst verwachtingen heeft van de hengst. “Zulke paarden komen niet meer op de markt als ze ouder zijn en goed in de sport lopen.”

Vanmiddag wordt Up van ’t Paradijs voorgesteld op de hengstenshow van Team Nijhof op PSC Lichtenvoorde in Vragender.

Bron: Horses.nl