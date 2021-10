HC Kronenberg: Kallas bovenaan in Z/ZZ

In Kronenberg is de Blom Hengstencompetitie vandaag van start gegaan met de klasse Z/ZZ. Met tien van de 15 deelnemers die mochten terugkeren voor de barrage, kreeg Kallas (Dallas VDL x Quality Time) onder Dennis van den Brink de overwinning in deze eerste hengstencompetitiewedstrijd van het seizoen niet cadeau.

Voor de meeste hengsten leverde het basisparcours geen moeilijkheden op en dat zorgde voor een barrage van tien deelnemers, waaronder vier KWPN-goedgekeurde hengsten. Dennis van den Brink reed een vlotte rit met zijn goed meewerkende, voorzichtige Kallas (Dallas VDL uit Fadessa H2 elite IBOP-spr PROK van Quality Time, fokker A.F.W. Holkenborg uit Haaksbergen) en greep zo de eerste overwinning.

Eigenlijk geen slechte punten

“Ook in de barrage pakte Kallas weer goed aan, zoals ik van hem gewend ben”, vertelt de ruiter lachend. “Gelijk op de eerste steil kregen we een mooie voorwaartse afstand, gevolgd door een vlotte draai en toen liep het vanzelf. Kallas heeft ook eigenlijk geen slechte punten, hij is ontzettend nuchter en het maakt voor hem niet uit waar ik hem binnen rijd.”

Veel in zijn mars

“Ieder jaar blijft hij zich positief ontwikkelen en ik denk dat het nog zeker twee jaar duurt voordat zijn kwaliteiten echt uit de verf komen. Voor mijn gevoel heeft Kallas heel veel in zijn mars, en het is mooi dit hengstencompetitie-seizoen gelijk met een zege te beginnen”, aldus Van den Brink.

Catch Twenty Two en Kwitoulon

De op ZZ-niveau springende Catch Twenty Two VO Z (v. Catoki) sprong onder Demi Dijks naar de tweede prijs, gevolgd door de vlugge Kwitoulon van de Laarse Heide (Toulon uit Kwidanta keur sport-spr prest van Quidam de Revel, f/g Cees Zandbergen) onder Nikita Cheung op de derde plaats. Als laatste barragekandidaat deed Wolfgang Zimmermann nog een mooie poging met de goed springende Cornet Obolensky-zoon Kannan Jr. (uit Van Meta ster sport-spr PROK van Quick Star, f/g Familie Kramer uit Oud-Beijerland en Sjaak van der Lei) en hun tijd bleek goed voor de vierde plaats.

Uitslag

Bron: KWPN