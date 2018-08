Henk(ie) Hekkert gehuldigd samen met Henkie

Op papier is Henk Hekkert niet de fokker van de naar hem vernoemde Henkie. Dat is zijn vader, wijlen Gait Hekkert. Omdat Henk Hekkert wel degene is die Henkie tien dagen oud aan Aris van Manen verkocht, wiens partner Adelinde Cornelissen in grote mate verantwoordelijk is voor de successen van het Gelderse wonderkind, valt Henk ook zeker enige eer ten deel. Daarbij heeft Henk alle merries uit de Amanda-lijn (waaruit Henkie ook komt) overgenomen uit de boedel van vader Gait.

Twee NVK-veulens en een NMK-merrie

In de baan verschenen ook twee veulens die eerder vandaag al in de ring verschenen voor de Nationale Veulenkeuring. Bij de dressuurveulens was dat Neal (Hermes x Cabochon) en bij de Gelderse veulens was dat Nina-Amanda (Alexandro P x Farrington). Verder kwam ook de net als reservekampioene bij de driejarige Gelderse merries gehuldigde Kaya-Amanda (Alexandro P x Farrington) nogmaals in de ring en ook haar volle zus Ida Amanda (Alexandro P x Farrington) werd bij de huldiging betrokken. N.O.P.-voorzitter Ieko Sevinga, die al meerdere merries bij de familie Hekkert kocht, bracht haar aangespannen voor en was ook degene die Henk meenam in de koets.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl