Icellie domineert NVK Tuigpaardveulens

Juryvoorzitter Johan Hamminga eerde de fokkers van de veulens nog eens: “We hebben met heel veel plezier kunnen jureren, want wat kregen we een kwaliteit in de baan. Hulde aan de fokkers, die de jonge hengsten heel goed hebben ingezet in hun fokkerij!” Uit drie groepen veulens, waarvan twee groepen hengstveulens en een groep merrieveulens, selecteerde hij met mede-juryleden Etiënne Raeven en Harko Naber zeven hengst- en twee merrieveulens voor de kopgroep.

Nicellie

Kampioen werd tot grote verrassing van zijn fokkers Jurjen en Grietje van der Velde uit Siegerswoude het hengstveulen Nicellie (Icellie uit Gareda ster v.Larix). Grietje vertelt glunderend: “Hier hadden we niet op gerekend, op de Lokale en Centrale Keuring stond hij niet zo hoog. Hij heeft zich wel goed ontwikkeld en is mooier geworden de laatste tijd. We zijn hier heel blij mee!”

En dat is volgens Hamminga terecht, want zo lichtte hij toe: “Dit is een veulen met heel veel ras en heel veel kap en in beweging laat hij een heel goede balans en techniek zien. Daarbij komt hij heel goed tot dragen.”

Nardus

Het was geen uitgemaakte zaak, want de reservekampioen, Nardus (Icellie uit Anca keur v.Unieko) van f/g Wim Ruinemans uit Rhenen, zat Nicellie op de hielen. “Deze beide veulens zijn aan elkaar gewaagd”, aldus Hamminga. “Nardus is een veulen met een hele sterke romp en een hals die er echt bovenop staat. Ook in beweging maakt hij extra houding en is hij lichtvoetig.”

Op de derde plaats opnieuw een hengstveulen: Nico (Icellie uit Tovitha ster pref v.Fabricius, f/g L van de Put, Oosterwolde). “Een langgelijnd, hoogbenig veulen met een extra hals die er heel goed op staat. In beweging heeft hij veel lossigheid en een sterk achterbeengebruik.”

Naferno

Vierde werd geplaatst het hengstveulen Naferno (Hertog Jan uit Ferna ster v.Saffraan, f/g H. Beijering uit Grolloo) en de vijfde plaats was voor het beste merrieveulen: Nalanita (Eebert uit Caunita ster pref PROK v.Stuurboord) van f/g Joop van Wessel uit Zwartebroek. Op de zesde plaats Normando (Patijn uit Biantha C elite PROK v.Manno, f/g G. Hermanussen uit Beers), gevolgd door de tweede zoon van Icellie met de naam Nico (uit Handini M keur IBOP-tuig v.Cizandro, f/g VOF Stal van de Brake uit Doornspijk). Gerrit Wilting uit Wachtum kon zijn Novastar (Atleet uit Corina ster v.Tendens HBC) als achtste opstellen en negende in de kopgroep werd de dochter van Icellie: Noortje (uit Zodancy M ster v.Torino, fokker G. Jager uit Ees) van A. Jager-Joling uit Ees.

Uitslag

Bron: KWPN