‘Jonge hengsten met merries uit bewezen lijnen’ beeldbepalend op dag 6

Op de laatste reguliere dag van de eerste bezichtiging heeft de hengstenkeuringscommissie springen 21 hengsten kunnen toevoegen aan de collectie voor Den Bosch, waarvan het gros uit eerste jaargangen komt.

Met alleen de nakeuring nog te gaan staat de teller voor de springhengsten geselecteerd voor de tweede bezichtiging op 79. “Het was een goede dag vandaag, vooral de kwaliteit in de breedte was opvallend”, legt commissievoorzitter Cor Loeffen uit.

“Het is natuurlijk altijd interessant om de eerste zonen van jonge hengsten te zien. En we hebben echt een stel fijne hengsten in de baan gehad, die zowel qua exterieur als verrichting een goede indruk maakten. Daarbij hebben we veelal kunnen constateren dat de jonge hengsten zijn gecombineerd met merries uit bewezen lijnen en dat maakt het extra interessant. Van Inaico VDL en Impressive VDL hebben we van beide drie zonen kunnen selecteren, van Heart Touch en Ibolensky beide twee. Daarnaast zien we zonen van Idextro, Insider VDL en Invictus terug in Den Bosch.”

Bron: KWPN / Horses.nl