Vaderland van Noortje Radstake duurste dressuurveulen in Westfalen

Op de hybride veulenveiling van Westfalen in Münster-Handorf leverde Complete Lovely (Cornet Obolensky x Lasino) het meeste geld op. Het springgefokte merrieveulen gaat voor 16.000 euro naar Ierland. Duurste dressuurveulen was de door Noortje Radstake gefokte Vergissmeinnicht (Vaderland x Ampère). Dit merrieveulen werd voor 14.500 euro afgeslagen aan Duitse kopers.

De merrieveulens waren flink in trek want ook het derde geld werd betaald voor een merrie: Vivalena (Vivaldos x Lyjanero). Deze kleindochter van Vivaldi bracht 10.250 euro op en blijft voor dat geld in Duitsland.

Gemiddeld 7.793 euro

Van de 25 veulens werden er 23 verkocht. De gemiddelde prijs kwam uit op 7.793 euro.

Volledige collectie en resultaten