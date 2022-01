Najaarsonderzoek dressuurhengsten 2021: Nashville Star topper met 87,5 punten

Acht (van de veertien aangeleverde) hengsten werden vandaag voorgesteld in het eindexamen van het 21-daagse KWPN najaarsverrichtingsonderzoek voor dressuurhengsten, negen hebben een KWPN-dekbrevet. Topper met een score van 87,5 punten werd Nashville Star (Desperados x Westpoint) van Reesink Horses. Valegro's neefje Nalegro (v. Painted Black) kreeg de op één na hoogste punten (85) en ook de nummer drie komt van Reesink: Dark Rousseau (v. Dettori) met 84,5 punten.

De vierde score was (enigszins verrassend op basis van de eindpresentatie) voor Noble Prince Norel (v. Painted Black). Hij kwam uit op 83,5 punten.

Network niet gepresenteerd

De negende hengst die is ingeschreven, Network (Just Wimphof x Negro), had vandaag verhoging en werd daarom niet voorgesteld bij het eindexamen. Wel heeft de commissie alle informatie om hem van punten te voorzien.

Nashville Star (Desperados x Westpoint): 87,5 punten

Fokkers: L. Martens en dochters, Zuidveen

Eigenaar: Reesink Horses, Eibergen

Stap: 9,5, draf: 8,5, galop: 8,5, souplesse: 8,5, houding & balans: 8,5, rijdbaarheid & instelling: 9, aanleg als dressuurpaard: 8,5

Nalegro (Painted Black x Negro), 85 punten

Fokker: J.L. Hanse, Burgh-Haamstede & Gertjan van Olst, Den Hout

Eigenaar: Gertjan van Olst, Den Hout

Stap: 8,5, draf: 8,5, galop: 9, souplesse: 8, houding & balans: 8, rijdbaarheid & instelling: 8,5, aanleg als dressuurpaard: 8,5

Dark Rousseau (Dettori x Rousseau), 84,5 punten

Fokker: H.G.A. Verdellen, Hegelsom

Eigenaren: Reesink Horses, Eibergen & G. Jansema, Groningen

Stap: 8,5, draf: 8,5, galop: 8,5, souplesse: 8, houding & balans: 8,5, rijdbaarheid & instelling: 8,5, aanleg als dressuurpaard: 8,5

Noble Prince Norel (Painted Black x Uphill), 83,5 punten

Fokker: E. Fikse, Oene

Eigenaar: G.W. van Norel, Wapenveld

Stap: 8, draf: 8,5, galop: 8,5, souplesse: 8, houding & balans: 8,5, rijdbaarheid & instelling: 8,5, aanleg als dressuurpaard: 8,5

New Dreams (Jerveaux x Dream Boy), 82,5 punten

Fokker: Tim Coomans & Irene Verheul

Eigenaar: Daliquart BV, Varsseveld

Stap: 8, draf: 8, galop: 8, souplesse: 8,5, houding & balans: 8, rijdbaarheid & instelling: 8,5, aanleg als dressuurpaard: 8,5

Newport (Glock’s Toto jr x Jazz), 82,5 punten

Fokker: P. van Doorn, Leersum

Eigenaar: Stal Leeuwenhof, Leur

Stap: 8,5, draf: 8, galop: 8,5, souplesse: 8, houding & balans: 8, rijdbaarheid & instelling: 8, aanleg als dressuurpaard: 8,5

Nordic Blue Hors (Totilas x Jazz): 82 punten

Fokkers: Sjef Janssen, Erp & Stal De Beukenvallei, Leende

Eigenaren: Joop van Uytert & Stoeterij Blue Hors

Stap: 9, draf: 8, galop: 8, souplesse: 8, houding & balans: 8, rijdbaarheid & instelling: 7,5, aanleg als dressuurpaard: 8,5

Nirvano (For Ferrero x Charmeur), 81,5 punten

Fokker: G. Strik, Vinkel

Eigenaren: Stal van de Sande, Liempde & F.P.H. van der Vegt, Hoogeloon

Stap: 8, draf: 8, galop: 8,5, souplesse: 8, houding & balans: 8,5, rijdbaarheid & instelling: 8, aanleg als dressuurpaard: 8

Network (Just Wimphof x Negro): 77,5 punten

Fokkers & Eigenaren: Danique Broekema en Daan Staller, Westbeemster

Stap: 8, draf: 7,5, galop: 8, souplesse: 7,5, houding & balans: 7,5, rijdbaarheid & instelling: 8, aanleg als dressuurpaard: 7,5