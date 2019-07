Een laatste wens van iemand in vervulling zien gaan en een 96ste verjaardag zijn geen dingen die dagelijks voorbij komen. Toch gebeurde het vandaag allebei op het KWPN Centrum in Ermelo bij het EPTM-examen. De terminaal zieke fokker Henk Simmelink wilde zielsgraag nog het examen van zijn oogappel Larinde bijwonen en Wim van Arkel vierde zijn 96ste verjaardag. Rick Helmink was er bij en maakte een fotoserie.