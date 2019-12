Spielberg-zoon Maxim veilingtopper KWPN Online Stallion Auction

Het leek er een tijd op dat een van de springhengsten de veilingtopper zou worden van de KWPN Online Stallion Auction, maar het was uiteindelijk Maxim (Spielberg x Bon Bravour), die voor het hoogste bedrag werd afgeslagen. De bruine dressuurhengst werd 535 bekeken en uiteindelijk voor 17.000 euro verkocht aan een Nederlandse bieder.

Het duurste springpaard, Mister-X Fan Skulenboarch leverde 15.000 euro op. Deze zoon van Eldorado van de Zeshoek TN uit een Indoctro-moeder, werd verkocht aan een Duitse bieder.

Laatste paard

De veiling van Miracle (Expression x Johnson) werd het laatst gesloten. De zwarte hengst was met 12.500 euro uiteindelijk goed voor het tweede bedrag bij de dressuurpaarden en stond overall op de derde plaats. Miracle werd verkocht naar de Verenigde Staten.

Gedeelde derde plaats

Miracle deelde zijn overall derde plaats met dressuurhengst Molukki (Negro x Wynton), die voor 12.500 euro werd verkocht naar Zweden.

Gemiddeld bedrag

De totale omzet bedroeg ruim 242.000 en daarmee kwam het gemiddelde bedrag per paard uiteindelijk net onder de 10.000 euro uit. Daarmee bleef het gemiddelde bedrag op deze tweede editie van de veiling ongeveer 1.000 euro onder het gemiddelde bedrag van vorig jaar. In de eerste editie bracht de topper 20.000 euro op en werd er gemiddeld 10.789 euro per paard betaald.

Uitslag

Bron: Horses.nl