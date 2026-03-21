HK NRPS: Doniro dressuurkampioen en Coca Cola VHS springkampioen, 24 hengsten aangewezen

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Doniro (Donier x Nefertiti d'Or vd Debbehoeve) Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl
Door Rick Helmink

De NRPS Hengstenkeuring vindt dit jaar van 18 tot en met 21 maart plaats op Hippisch Centrum Flevodrome in Dronten. Op de keuring werden vandaag achttien dressuur- en zes springhengsten aangewezen. Bij de springhengsten ging de kampioenstitel naar Coca Cola VHS (v. Contagio), terwijl bij de dressuurhengsten Doniro (v. Donier) met de titel aan de haal ging. Op zaterdag 21 maart is de keuring van de ponyhengsten.

