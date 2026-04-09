Slechts vijf instanties gemachtigd om paspoorten uit te geven: KNHS, KWPN, NRPS, NSPS en NWPCS

Rick Helmink
Paspoorten
Foto: Lonneke Ruesink
Door Rick Helmink

Een groot deel van de Nederlandse paarden- en ponystamboeken is per 1 juli 2026 niet meer gemachtigd om paspoorten uit te geven. Op dit moment staan er nog 32 instanties op de lijst van paspoort uitgevende instanties (PPI). Om de nieuwe lijst van gemachtigde instanties (GI) staan maar vijf organisaties: de KNHS, het KWPN, het NRPS, het NSPS (Shetlanders) en het NWPCS (Welsh stamboek). Het KFPS, het op één na grootste stamboek van Nederland, is per 1 juli geen gemachtigde instantie, maar heeft de ambitie om weer op die lijst te komen.

