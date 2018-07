SK Winschoten: Jazz-merrie Kazima-Tilda uitschieter met 80/85

Kandidaat voor een goede klassering op de Centrale Keuring stelde de Jazz-dochter Kazima-Tilda (mv. Krack C) van fokker M. Kosters uit Peize zich. Met 90 punten voor de draf kwam deze complete merrie uit op 80/85. “Dit is een hele charmante, voldoende ontwikkelde merrie met goede verhoudingen en bespiering. Ze is goed naar boven gebouwd en een atletische verschijning. Dat zien we ook terug in beweging, waarin ze zich groot maakt en los in het lichaam is. Ze stapt met een goed lichaamsgebruik, draaft heel goed met veel beentechniek, schakelvermogen en houding, en heeft ook een goede galop.”

80/80 voor Kodora V

Met 80/80 toonde Kodora V (Dark Pleasure x Rousseau) van fokker Erik Veenstra uit Nuis zich een complete merrie. “Een hele aansprekende merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat en heel lichtvoetig beweegt. Ze heeft een zeer goed achterbeengebruik en veel souplesse in draf, en maakt een goede houding. Ook haar stap is goed, en in galop bleef ze nu nog iets gespannen, wat ten koste ging van de souplesse.”

Everdale-dochter Kyra

Met 85 punten voor bewegen, naast 70 voor exterieur, werd de Everdale-dochter Kyra (mv. Jazz) van fokker Bouke Hoeksema ster. “Een goed gemodelleerde, grootramige merrie die voor hogere punten nog wat correcter in het fundament mocht zijn. Bewegen doet ze heel goed, met veel lichaamsgebruik, beentechniek en schakelvermogen. Voor zowel de stap, draf als de houding kreeg ze dan ook 85 punten.”

Vier naar 75/80

Vier merries scoorden 75/80: de sterk gebouwde en krachtig bewegende Kumira (Charmeur x Gribaldi) van fokker Wubbe Tammenga uit Sellingen, die 85 punten voor de draf kreeg, de bloedgemaakte en met veel beentechniek bewegende Kénicha (Ebony x Sir Donnerhall) van fokker A. Buist uit Grijpskerk, de zeer goed (85) galopperende Kanieta B (Ebony x Farrington, fokker A.Th. de Boer uit Sintjohannesga) van P.J.R. Wiardi uit Adorp en tot slot de zesjarige Highness H (Fürstenball x Balzflug) van fokker F. Haringsma-Geerlig uit Marum, die opviel met haar royale voorkomen en toch lichtvoetige manier van bewegen.

Rhodium-dochter

Met 70/80 liet de vijfjarige Rhodium-dochter Isola Borella Salva (mv. Florencio, fokker Marian van Calker-Staal) van A.B. Veen uit Schildwolde ook een qua beweging bovengemiddelde verrichting zien. Deze zogende merrie viel met name op met haar goede balans en elegante voorbeentechniek in galop.

Uitslag

Bron: KWPN