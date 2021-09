Friezen stamboekkeuring in Boxtel levert drie Sterren op

Gisteren kregen twee veulens een eerste premie, één driejarige merrie en twee oudere merries verdienden een Ster met een tweede premie op de Friezen stamboekkeuring in Boxtel.

Op de keuring kwamen 18 veulens en drie- en vierjarige merries. Het oranje lintje bij de veulens was voor hengstveulen Ster’ke Fan de Lage Rielen (Epke 474 x Djoerd 473) van Bert Cornelis in Lichtaart. Juryleden Sabien Zwaga, Manuel Gasseling en aspirant juryleden Anouk Holleman en Dik Brummel kenden ook een eerste premie toe aan merrieveulen Reina van de Lokven Hoeve (Teun 505 x Reinder 452).

Driejarigen

Bij de driejarigen verschenen er zes paarden in de baan. Eéntje kreeg een Ster met een tweede premie: Harmke E.N. (Bikkel 470), gefokt door P.L. Nendels en in eigendom van P. Heuveling. Harmke komt uit Stermerrie Ymke van Diphoorn (Ulbert 390 x Oege 267).

Twee oudere merries Ster

De twee oudere merries werden beiden gewaardeerd met een Ster tweede premie. De zevenjarige Tooske van Diphoorn (Alke 468) is door de familie Ensing gefokt en staat bij familie Jan Raaijmakers in de stal. Tooske komt uit de Ster Preferente Lucy van Diphoorn (Folkert 353) en is een kleindochter van Zita van Diphoorn Kroon Preferent Prestatie AA (Sierk 326). De tweede Stermerrie was de vierjarige Daemi (Beart 411), gefokt door Mark Teunissen en in eigendom van wederom de familie Raaijmakers, maar nu de broer van Jan. Daemi komt uit Stermerrie Fenna van ’t Lansink (Maurus 441 x Lolke 371).

Bron: Phryso