SK Middenbeemster: Olivy Xanthos uit stam Hermès naar 90 punten beweging

Op de Stamboekkeuring in Middenbeemster gingen de hoogste punten naar de Geniaal-dochter Olivy Xanthos, een achterkleindochter van de overbekende Ukkie van familie Gijsbers. Met twee keer een 9 voor de stap en de draf, kreeg zij 90 punten voor beweging. Toppunten waren er ook voor Olivia Marein E, een dochter van Blue Hors Zackery. Zij kreeg voor zowel exterieur als beweging 85 punten.

Marcel Beukers beoordeelde de dressuurpaarden samen met Floor Dröge. Zij konden van de 48 getoonde merries er 18 ster maken. “Zeker in de middag hadden we er een paar hele fijne merries bij.” De hoogste score voor bewegen ging naar Olivy Xanthos, een dochter van Geniaal uit Eveline elite EPTM-dr PROK, gefokt door A.J.D.M Gijsbers te Loosbroek. “Een hele aansprekende merrie met veel front en een goed ontwikkelde schoft. Ze zou misschien iets meer lengte mogen hebben maar is correct in het fundament. Ze stapt zeer goed en draaft met veel ruimte, zeer veel schakelvermogen en mooi bergop. Ook in de galop toonde zij veel techniek en houding. Met twee negens en twee keer een 8,5 kreeg zij, naast de 80 punten voor exterieur, 90 punten voor bewegen.” Deze hoge score komt niet uit het niets. Moeder Eveline bracht al twee jonge Z1 paarden en is de halfzus van het internationale Grand Prix dressuurpaard Himalaya (v.Bordeaux). Hiervoor vinden we de bekende merrie Ukkie die zeer invloedrijk is en onder andere de grootmoeder van de KWPN hengsten Hermès en Johnny Cash.

Veel jeugd

De jury kon ook hoge punten kwijt aan Olivia Marein E. Zij is een dochter van Blue Hors Zackery uit Jacky Marein E elite EPTM-dr D-OC van Charmeur en werd gefokt door D.C. van Eck uit Linde DR. “Een royale langgelijnde aansprekende merrie met veel jeugd en bloeduitdrukking. Ze heeft veel front met een zeer goed ontwikkelde schoft. In stap heeft ze veel souplesse en stapt met veel ruimte en zuiver. De draf toont veel techniek en ze kan goed schakelen. Ze heeft daarin weinig snelheid nodig. In de galop heeft ze een goede afdruk, maar is ze wat vlug.” Overgrootmoeder Caja E gaf het Z2 dressuurpaard Gina-Marein en Happyness E die in het ZZ-Licht wordt uitgebracht.

Drie keer 80/80

Drie merries werden beloond met 80/80. Dat was om te beginnen Oe La La Wanda (Kingston Blue Hors uit Wanda B elite sport-dr D-OC van Jazz) die werd gefokt door G. Havik uit Middenbeemster. “Een hele aansprekende merrie die op stand wellicht iets kortbenig aandoet, maar een hele goede bovenlijn heeft en sterke verbindingen. Ze kan goed stappen en toont veel ruimte in de draf waarin ze heel lichtvoetig is. Eigenlijk een merrie die heel functioneel is in alles.” Moeder Wanda liep zelf Z2 en bracht al eerder het Internationaal Lichte Tour-paard Netzo van Negro.

Orange Princess Lotte kreeg dezelfde punten. Deze dochter van For Romance (uit Emmy Lotte elite IBOP-dr D-OC van Ziësto) werd gefokt door Margot Kostelijk uit Weteringbrug. Grootmoeder Zamira Lotte liep zelf Z2 en bracht het 4* menpaard Floriano van Bram Chardon. Ook grootmoeder Iselotte liep Z2 en bracht al de nodige dressuurpaarden waaronder het Internationaal Inter II-paard Wagner (v. Krack C). “Een aansprekende merrie met veel jeugd. Ze is opwaarts gebouwd met een mooi front en een goed gesloten bovenlijn. De stap is goed en in draf en galop toont ze zich heel lichtvoetig met een goede techniek.

80/80 staat ook onder aan het lijstje van Ogene VS. O de Vries uit De Wilp GN fokte haar met Zenon uit Cérst Fury elite IBOP-dr PROK van Sorento, een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Harvest (v.Connaisseur). “Een langgelijnde merrie met een aansprekend model die iets meer bloed zou mogen hebben. Ze heeft veel front en een goede schoft. D stap is ruim en actief, de galop is goed maar in draf zou ze iets resoluter in het achterbeen mogen zijn.”

Bron: KWPN