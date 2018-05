Vierde veulen voor Noltes Küchengirl van Marcus Ehning

Marcus Ehning publiceerde op zijn facebookpagina vol trots een foto van het bruine hengstje, dat Küchengirl afgelopen woensdag ter wereld bracht. “Dit jaar zat Sandro Boy erop en het is een prachtig veulen geworden”, schrijft Ehning. Ehning was samen met de goedgekeurde dekhengst, in staat om de Grand Prix te winnen in onder andere München, Nordlingen, Frankfurt en Hannover. Het winnen van de wereldekerfinale in Kuala Lumpur (2006) was ook één van zijn hoogtepunten uit zijn carrière. Bovendien maakten de twee in 2007 ook deel uit van de Nations Cup in Barcelona voor Duitsland.

De 21-jarige merrie Küchengirl nam vier jaar geleden afscheid van de sport na een glansrijke carrière. Inmiddels is dit het vierde veulen en en ook met dit veulen zijn de verwachtingen hoog. Ehning behaalde met Küchengirl maar liefst 9 overwinningen in Grote prijzen en sprong vier keer mee in het team waarmee Duitsland een Nations Cup-zege behaalde. Noltes Küchengirl sprong tijden haar sportcarrière in totaal €1.150.228 bij elkaar.

Bron: Paardenkrant / Reiterrevue.de/ Facebook