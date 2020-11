Chacco-Blue weer aan kop WBFSH-ranking, Mylord Carthago nieuw in top-5

Het wedstrijdseizoen 2020 is niet te vergelijken met andere jaren en op de WBFSH-ranking voor springhengsten is er ook relatief weinig veranderd in de top-10. De namen zijn wat door elkaar gehusseld, maar Chacco-Blue staat nog steeds aan kop. Enige nieuwe binnenkomer in de top-10 is Diarado.

Chacco-Blue voert sinds 2017 de ranking voor springhengsten aan en daar is ook dit jaar geen verandering in gekomen. De oogappel van Paul Schockemöhle is volgens de WBFSH nog steeds de meest succesvolle springververver. Op de HorseTelex Ranking, waar alle resultaten van internationaal springende paarden meetellen, werd Chacco-Blue onlangs ingehaald door Emerald van ’t Ruytershof. Bij de WBFSH komt de HorseTelex nummer 1 nog niet zo ver, hij staat daar 50ste.

Diamant de Semilly en Toulon

Diamant de Semilly, die de ranking in 2016 nog aanvoerde, moet het al een aantal jaren met de tweede plaats doen. Ook nu weer. Toulon is geklommen, hij stond vorig jaar vierde en neemt nu de derde plaats in.

Mylord Carthago en Casall

Mylord Carthago is ook gestegen. Hij kwam vorig jaar de top-10 binnen en staat nu op de vierde plaats. Casall is juist gezakt, hij stond vorig jaar nog derde en moet het nu doen met de vijfde plaats.

Berlin, Kashmir van Schuttershof, Cardento en Nabab

De dit jaar overleden Berlin steeg van de negende naar de zesde plaats en Kashmir van Schuttershof zakte één positie (van 6 naar 7). Cardento houdt zijn 8ste plaats vast. Nabab de Reve zakte van de 7e naar de 9e plaats.

Diarado nieuwe binnenkomer

Diarado is de enige nieuwe binnenkomer in de top-10 op de 10e plaats en dat betekent een nieuwe erkenning voor de KWPN-fokkers. Sinds 2017 kunnen alle hengsten in de top-10 van de WBFSH erkend worden zonder veterinaire check.

Cornet buiten top 10, Numero Uno 12 en Verdi 13e

Cornet Obolensky valt op de nieuwe ranglijst net buiten de top-10 met de elfde plaats. Numero Uno is de nieuwe KWPN-topper met de twaalfde plaats, net voor Verdi op de dertiende plaats.

Volledige ranking

Bron: Horses.nl