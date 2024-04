Cor Loeffen kaatst de bal terug: verantwoordelijkheid ligt bij paardenbedrijven zelf

Egbert Schep kaartte in de Paardenkrant nr. 16 eens te meer aan dat hij het als een groot probleem ziet dat het moeilijk is om goede ruiters te vinden voor het opleiden van paarden. Aan Cor Loeffen stelde hij in onze serie De Kettingbrief de vraag of hij die zorgen deelt, hoe dat komt en wat er aan te doen is. Loeffen kaatst de bal terug met zijn antwoord.

Loeffen constateert hetzelfde, al benadrukt hij dat er een hele groep mensen is die invloed heeft op de opleiding van een paard, niet alleen de ruiter. “Voor een goede opleiding is kennis nodig. Als je geen kennis en ervaring hebt, krijg je geen continuïteit. Het is belangrijk dat een ruiter mensen om zich heen heeft die hem daarop attenderen. Op grote stallen is dat aanwezig, vroeger gebeurde dat op elke landelijke rijvereniging.”

Verantwoordelijkheid bij paardenbedrijven zelf

Het uiteindelijke antwoord is zoals we Loeffen kennen, recht voor z’n raap. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid voor het vinden van geschikt personeel bij de hippische bedrijven zelf en hij kaatst daarmee de bal dus terug:

“Mijn eindconclusie is dat het opleiden en enthousiast maken voor het werken in de paardenbranche meer ligt bij de paardenbedrijven zelf. Ze moeten zich realiseren dat er in het begin nog weinig kennis en ervaring is bij de leerling. Voor paardenbedrijven kost dat tijd, begrip, geduld en kennis. Succes!”

