Topgefokte veulens voor 60.000 euro verkocht bij Zangersheide

Gisterenavond stond de tweede veiling van de Zangersheide Quality Auction in het teken van springgefokte veulens. Celeste Blue Z (v. Chacco Blue) en Aria 2000 Z (v. Aganix du Seigneur) werden allebei voor 60.000 euro verkocht. Celeste Blue Z vertrekt naar de Verenigde Arabische Emiraten en Aria 2000 Z gaat naar een nieuwe Italiaanse eigenaar. Celeste Blue Z komt uit Dalila de la Pomme, die op het hoogste niveau actief was met Evelina Tovek. Diva 2000 Z, volle zus van Dominator 2000 Z, is de moeder van Aria 2000 Z en zij is in het 1.40m actief met Seppe Wouters.
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Touch Zes United S-nakomelingen
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Sitte euro Z 50.000 voor Jackspot
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https://www.youtube.com/watch?v=8hfNi7ZyKF0
https://www.youtube.com/watch?v=Kl8xZBv6H38
https://www.youtube.com/watch?v=up1D7l1kF0E
https://www.youtube.com/watch?v=qP-h6Vkscj4
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Horses.nl Bron:
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