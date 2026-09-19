Topgefokte veulens voor 60.000 euro verkocht bij Zangersheide

Eline Korving
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Topgefokte veulens voor 60.000 euro verkocht bij Zangersheide featured image
Chacco-blue met Andreas Kreuzer. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Gisterenavond stond de tweede veiling van de Zangersheide Quality Auction in het teken van springgefokte veulens. Celeste Blue Z (v. Chacco Blue) en Aria 2000 Z (v. Aganix du Seigneur) werden allebei voor 60.000 euro verkocht. Celeste Blue Z vertrekt naar de Verenigde Arabische Emiraten en Aria 2000 Z gaat naar een nieuwe Italiaanse eigenaar. Celeste Blue Z komt uit Dalila de la Pomme, die op het hoogste niveau actief was met Evelina Tovek. Diva 2000 Z, volle zus van Dominator 2000 Z, is de moeder van Aria 2000 Z en zij is in het 1.40m actief met Seppe Wouters.


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