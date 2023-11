Verzekering voor paarden: waar moet je op letten?

Paarden kunnen aandoeningen krijgen die mild tot ernstig zijn, die niet altijd te voorkomen zijn. De kosten van behandelingen en dierenartsbezoeken kunnen flink oplopen, en daarom kan het verstandig zijn om een paardenverzekering af te sluiten. Deze verzekering verkleint de financiële risico's. Maar welke kosten zijn hieraan verbonden, en waar moet je rekening mee houden?

Waarom je paard laten verzekeren?

Een belangrijke reden om je paard te verzekeren is om hoge kosten te voorkomen als je paard plotseling ziek wordt en hulp nodig heeft. Paarden vallen niet onder huisdierenverzekeringen en moeten dus apart verzekerd worden. Dit komt doordat behandelingen een een paard vaak veel duurder zijn dan bij honden of katten. Andere redenen om je paard te laten verzekeren zijn:

Een paardenverzekering vergoedt de kosten, of een deel, van dierenartsbehandelingen, medicatie en eventuele operaties.

Het geeft rust om te weten dat je paard goed verzekerd is tegen onverwachte risico’s, waaronder ook niet-medische risico’s vallen, zoals diefstal.

vallen, zoals diefstal. Een paardenverzekering geldt overal, dus ook als iemand anders op je paard rijdt of hem of haar verzorgt.

Extra dekking voor bijvoorbeeld een veulen, aanhanger of zadel.

Je kunt de verzekering zo duur maken als je zelf wil en beginnen bij 30 euro per maand.

Wat voor type verzekeringen zijn er?

Het kan dus verstandig zijn om een paardenverzekering af te sluiten, maar wat zijn precies de opties? De precieze inhoud en voorwaarden van de verzekering hangen af van de verzekeringsmaatschappij, maar er is wel altijd sprake van een basisverzekering. Daarnaast zijn er de collectieve verzekering, ziektekostenverzekering en aanvullende verzekeringen.

Basisverzekering

De basisverzekering wordt ook wel de levens- of doodverzekering genoemd en dekt het acuut (noodgedwongen) overlijden van een paard. Deze verzekering kan uitgebreid worden met een schadeverzekering voor permanente ongeschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, zoals voor een sportpaard, renpaard of dekhengst. De waarde van het paard wordt dan voor een bepaald gedeelte gedekt, wat afhangt van je verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast hangt het af van de verzekeraar of diefstal, brand en transportproblemen gedekt worden.

Collectieve verzekering

Het is ook mogelijk om meerdere paarden collectief te laten verzekeren, wat interessant is voor sport- en handelsstallen en stoeterijen, waar veel paarden staan. Hier zitten vaak wel specifieke voorwaarden aan verbonden en het is zodoende altijd een kwestie van maatwerk.

Ziektekostenverzekering

Binnen de ziektekostenverzekering vallen alle veterinaire kosten die het gevolg zijn van blessures, ongevallen en ziekten. Voor bijna alle ziektekostenverzekeringen geldt een eigen risico en een jaarlijkse eigen bijdrage. Er zijn ook verschillen tussen verzekeraars wat er gedekt wordt, wat afhangt van het gebruiksdoel van je paard, welk eigen risico je zou willen betalen en de financiële risico’s die je zelf kunt dragen. Bij de ziektekostenverzekering kun je aanvullende opties kiezen, zoals fysiotherapie, orthopedie en bepaalde onderzoeksmethoden.

Aanvullende verzekeringen

Tot slot zijn er nog allerlei aanvullende verzekeringen af te sluiten voor je paard, waaronder:

Crematie- en uitvaartverzekering, als je niet wil dat je paard voor destructie wordt opgehaald na het overlijden.

Dekking voor brand- en blikseminslag.

Diefstalverzekering, voor diefstal, vermissing en verduistering.

Embryo-, vrucht- en veulenverzekering, waarmee een ongeboren veulen verzekerd wordt tot enkele maanden na de geboorte.

Dekking voor castratie-, narcoserisico en operatie, wat acuut overlijden dekt.

Transportverzekering, voor risico’s tijdens het transport van je paard.

Wat zijn de gemiddelde kosten van een paardenverzekering?

Er zijn veel verschillende soorten paardenverzekeringen, waardoor de kosten verschillen per verzekeraar. Voor iemand die naast de onderhoudskosten niet veel meer wil uitgeven, kan een verzekering met een premie van enkele tientallen euro’s per maand worden afgesloten met een basisdekking. Maar voor een uitgebreide dekking kunnen de kosten meer dan 100 euro per maand zijn. De kosten hangen van allerlei factoren af, waaronder het eigen risico en gekozen aanvullende verzekeringen.

Voor het kiezen van de juiste verzekering en dekking is het belangrijk om vast te stellen wat je precies wilt verzekeren. Overigens zit er ook altijd een limiet aan de hoogte van vergoedingen per jaar, aangezien dit niet hoger mag worden dan de verzekerde waarde van je paard. Je kunt in plaats van een verzekering ook zelf een spaarpot bijhouden, maar veel behandelingen voor paarden zijn erg duur. Een koliekoperatie kost bijvoorbeeld al snel 5000 euro.

Met welke voorwaarden moet je rekening houden?

Elke verzekeraar heeft eigen voorwaarden voor het afsluiten van een paardenverzekering. Voordat je je paard kunt verzekeren, zijn er bepaalde acceptatie-eisen van veel verzekeringsmaatschappijen, waarvoor je een gezondheidsverklaring, klinische keuring of röntgenologische keuring moet laten uitvoeren. Vaak is een gezondheidsverklaring minimaal nodig, en bij hogere verzekerde waarden kunnen andere keuringen vereist zijn.

Het is goed om te letten op het percentage van de kosten of waarde dat wordt uitgekeerd en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Controleer ook of een maximum aan de vergoedingen per jaar en of de verzekerde waarde makkelijk uitgebreid kan worden of niet? Sommige verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld een lager percentage van de totale kosten als je paard door een kliniek of dierenarts is behandeld die niet geselecteerd is door de verzekeringsmaatschappij.

Voor het afsluiten van een verzekering is het ook verstandig om op de hoogte te zijn van het eigen risico dat je zelf moet betalen, en of dit per gebeurtenis is of per jaar. Ga tevens na welke behandelingen gedekt worden, welke tarieven er gelden afhankelijk van de leeftijd en grootte van je paard, en of er een maximale leeftijd is voor de paardenverzekering. Veel verzekeringen hanteren namelijk een leeftijdsgrens, waarbij een lager percentage van de waarde wordt uitgekeerd boven de grens. Als je ergens over twijfelt, dan kun je altijd contact opnemen met je verzekeraar om onduidelijkheden weg te nemen.

Zoals een paardenleven eindig is, geldt dit ook voor een verzekering voor je paard. Er zit een maximum leeftijd verbonden aan het afsluiten van een verzekering, waarbij de verzekering, bijvoorbeeld op een leeftijd van 20 of 22 jaar, wordt stopgezet door de verzekeraar. Wat er gebeurt met een paard dat ziek is, ligt aan de keuze van jou als eigenaar. Het is mogelijk dat de verzekering het paard uitkeert of overneemt, maar de eigenaar kan ook kiezen voor euthanasie. Euthanasie wordt echter wel beperkt gedekt.

Er komt veel kijken bij een paardenverzekering

Een verzekering afsluiten voor je paard is een belangrijke keuze en kan veel financiële risico’s dekken, wat rust geeft voor jou als eigenaar. Door de variatie in verzekeringen voor paarden kun je het afstemmen op je eigen situatie en het zo duur maken als je zelf wil. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de basisverzekering, collectieve verzekering en ziektekostenverzekering, waarnaast er nog allerlei aanvullende verzekeringen af te sluiten zijn.

De precieze voorwaarden hangen af van de verzekeringsmaatschappij. Het is daarom belangrijk om alle zaken goed op een rijtje te hebben voor je een paardenverzekering afsluit. Zo zorg je er uiteindelijk voor dat jij zorgeloos naar je paard blijft gaan, en dat hij of zij de beste zorg ontvangt als dit nodig is.