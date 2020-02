Gerechtshof: Hinnemann is de fokker van het Weihegold-veulen

Het Bundesgerichtshof, de hoogste rechtsinstantie in Duitsland, zocht gisteren in een prominente zaak uit wie volgens de wet de fokker van een veulen is dat via embryotransplantatie werd geboren. Het gaat om een al lang slepende zaak tussen Christine Arns-Krogmann en Johan Hinnemann en een veulen uit Arns-Krogmanns topmerrie Weihegold OLD (v. Don Schufro). Het gerechtshof ziet Hinnemann als de fokker, aangezien hij alle kosten op zich nam, de hengst koos en de draagmoeder verzorgde.

Christine Arns-Krogmann, de eigenaar van Wereldbekerwinnares Weihegold OLD van Isabell Werth, die de zaak al meerdere keren liet voorkomen, probeerde het gisteren voor de laatste keer om op papier fokker te worden van Aweih (v. Apache). In 2011 bracht Arns-Krogmann de merrie naar Johann Hinnemann, die de merrie zou opleiden. Daarvoor betaalde Arns-Krogmann niet met euro’s, maar ze gaf Hinnemann toestemming om embryo’s uit de merrie te spoelen.

Apache-veulen

In 2011 liet Hinnemann Weihegold insemineren met het sperma van de KWPN hengst Apache (v. UB 40) en daaruit werd in 2013 de nu zevenjarige Aweih. Fokker op het papier is Hinnemann en daar is Arns-Krogmann het niet mee eens. “De fokker van een veulen is de persoon, die op het moment van inseminatie ook de eigenaar van de merrie is. En dat was ik”, aldus Arns-Krogmann.

Gerechtshof

Het Gerechtshof ging daar niet in mee. Zij menen dat Hinnemann op papier ook de fokker moet zijn omdat hij alle kosten op zich heeft genomen (dierenartskosten, verzorging en onderhoud Weihegold, etc etc), de hengst heeft uitgekozen (en het dekgeld betaald) en de draagmoeder heeft geregeld. Kortom: hij heeft gezorgd dat dit veulen op de wereld is gekomen, en daarmee is hij ook de fokker. Arns-Krogmann is daar niet blij mee: “Deze uitspraak kan zorgen voor diefstal van embryo’s.”

Lees het arrest hier

Op TV

De zaak haalde zelfs de nationale televisie in Duitsland. NDR maakte een item over de kwestie, bekijk het item via deze link.

Bron: Horses.nl