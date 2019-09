Expression-zoon Ocean X veilingtopper in Maren-Kessel

52 veulens kwamen gisteravond onder de hamer op de veulenveiling in Maren-Kessel. Het hengstveulen Ocean X (Expression x Uphill) was de smaakmaker van de veiling. Het mooie veulen van fokker E. Teurlinx uit Helvoirt werd met 36.000 euro de absolute prijstopper. 13.000 euro betaalde de nieuwe eigenaar voor Oclassico J (Classico TN x Zambesi) en daarmee was de zoon van Classico het duurste springveulen van de veiling.

De veulens gingen gisteravond vlot van de hand. Vier veulens kwamen boven de 10.000 euro uit, 24 veulens werden afgeslagen voor prijzen tussen de 5000 en 10.000 euro.

Prijstopper Ocean X komt uit een bewezen merrielijn. Derde moeder Melandora (v. May Sherif) is een halfzus van het Grand Prix-paard Privaldi (v. Gribaldi) en uit de merrielijn komt ook de KWPN-hengst Joyride E.H. (v. Ampere).

Het op een na duurste veulen was het springgefokte hengstveulen Oclassico J, hij bracht 13.000 euro op. Het veulen komt eerste jaargang van de Westfaals gekeurde Classico TN. Deze veelbesproken Cornet Obolensky-zoon viel vorig jaar al op door met een 9,15 gemiddeld voor de springonderdelen te slagen voor de Duitse sporttest in Neustadt-Dosse. Uit de moederlijn van Oclassico komen een aantal internationale springpaarden waaronder Bellemy (v. Ovidius), Cool Boy O (v. Silverstone) en het 1.50m-springpaard Jumbo (v. Zeoliet) van Paolo Pomponi.

Nog twee springveulens kwamen boven de 10.000 euro uit. Zowel Oké (Don VHP Z x F-one USA) als Obolenskovitsj (Cornet Obolensky x Concept) vonden een nieuwe eigenaar voor 11.000 euro. Oké komt uit de merriestam van de 1.45m-springpaarden Evita en Giovanni, beiden van Diarado. Ook Obolenskovitsj komt uit een bewezen Holsteinse springstam. Moeder Rosalie II is een halfzus van het Grand Prix-springpaard RPM Canturado (v. Canturo) van Christian Hess.

Bekijk hier de collectie en de verkoopprijzen.

Bron Horses.nl

