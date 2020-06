ESI “Cloud Seven” Online veiling: 176.00 euro voor Nabab de Reve-zoon

In de gisteravond afgesloten veiling ESI “Cloud Seven” kwamen zoals de naam van de veiling doet vermoeden, zeven jonge springpaarden onder de hamer. De goedgekeurde Nostradamus (Nabab de Reve x Chin chin) was met een prijs van 176.000 euro de topper van de veiling. De zesjarige hengst is voor dat bedrag verkocht naar Zwitserland.