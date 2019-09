Herfstveiling Klosterhof Medingen: 240.000 euro voor halfzus Quantissimo

Bellissima (Borsalino x Distelzar) was met 240.000 euro het duurst verkochte dressuurpaard op de Herfstveiling van Klosterhof Medingen. Daarmee bracht de merrie nog net een fractie meer op dan haar halfbroer Quantissimo (v. Quantensprung) op de Hengstenkeuring in Hannover drie jaar geleden. De hengst wisselde toen voor 200.000 euro van eigenaar.

Don Henry (Danone I x Stedinger) werd afgeslagen voor 170.000 euro en Bond Girl (Borsalino x De Niro) – een halfzus van de goedgekeurde hengst Flanell – is voor 150.000 euro verkocht.

Drie veulens naar eigenaar in Denemarken

Bij de veulens was de eerste jaargang van Q-Sieben (Quantensprung x Fidertanz I) erg populair. Zoon Q-Acht (mv. Sir Donnerhall I) en dochter Quite Shiny (mv. Fürst Heinrich) leverden beide 40.000 euro op. Beide veulens gaan naar een stal in Denemarken. Deze koper schafte ook Bella-Borsalina (Borsalino x Lantino) voor 35.000 euro aan.

Bron: St. Georg/Horses.nl