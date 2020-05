Van Olst Sales breidt uit en gaat ‘online’

De bekende en succesvolle jaarlijks terugkomende Van Olst Sales gaat online. De wetenschap dat live veilingen met publiek voorlopig wel een utopie zullen zijn, heeft Van Olst Horses doen besluiten om zijn 2020 collectie jonge (3/4 jaar) gereden dressuurpaarden uit eigen opfok (Van Olst Sales) online te veilen via 'VanOlstSalesOnline'.

Gespreid veilen

Gertjan: “De opzet is dat we onze collectie jonge dressuurpaarden, gespreid over het komende halfjaar 2020 zullen gaan veilen”. De eerste groep van tien gereden veilingpaarden gaan maandag 5 juni afgeslagen worden.

Gereden paarden én veulens

Het online veilen van de gereden paarden zal afgewisseld worden met het online veilen van veulens. “Nu de veulenveiling Limburg geen dressuurveulens meer aanbiedt en de veulenveilingen van Maren-Kessel en Deurne niet doorgaan, kunnen we in een behoefte voorzien, en bieden we onze fokkers een afzetmogelijkheid. Fokkers kunnen hun veulens aanmelden en op de accommodatie van Van Olst Horses in Den Hout laten filmen en op de foto laten zetten, waarna de veulens op de online veilingsite gezet worden”.

Meer informatie

Meer informatie hierover volgt binnenkort, mensen die nu al meer informatie willen hebben kunnen contact opnemen via Van Olst Horses: [email protected]

Bron: Van Olst