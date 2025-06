Belang van management bij wormcontrole

Weidemanagement zorgt ervoor dat de infectiedruk op de weide verlaagt. Dit zorgt voor extra werk maar is noodzakelijk om de resistentie tegen de wormmiddelen te vertragen.

Met spoelwormen besmette stallen kunnen jarenlang infectieus blijven en vormen de belangrijkste besmettingsbron voor veulens en jaarlingen. Stalmanagement 4 5 is daarom van groot belang.

Mestonderzoek4 5 maakt deel uit van een wormbeheerprogramma. Het beste moment voor een mestonderzoek in het voorjaar is twee weken voor het opweiden. Bij paarden die het hele jaar door weidegang hebben is het aangewezen om begin maart een mestonderzoek uit te voeren.

Er wordt aangeraden om tijdens de zomermaanden twee tot drie mestonderzoeken te doen. Zo kan er gemonitord worden of er bijkomend selectief ontwormd moet worden.

Uw dierenarts is de aangewezen persoon om samen met u een wormcontrole programma op te stellen. Hij kan u advies geven over het management en over het inzetten van het juiste wormmiddel op het juiste moment

