Juiste voeding voor het jonge sportpaard

Het fokken en opleiden van een goed én gezond sportpaard is niet eenvoudig. We streven ernaar om ieder paard de beste start te geven voor een lange en voorspoedige sportcarrière.

Zeker in de eerste periode bouw je de basis voor het paard om topprestaties te kunnen gaan leveren op latere leeftijd. Er zijn veel verschillende factoren van invloed op de gehele sportcarrière, voeding speelt daar een cruciale rol in. Zeker tijdens de start van de trainingen verandert er lichamelijk en mentaal veel bij het jonge paard. Het is dan ook van groot belang dat de voeding in deze periode goed aansluit bij de veranderlijke behoefte van het jonge sportpaard. Meer kennis over onderstaande punten is van belang voor een weloverwogen voerkeuze.

Gewicht en conditie

Paarden die net uit de wei komen, zijn nog niet in sportconditie. Zij hebben immers nog geen training gehad. Het is van vitaal belang dat paarden voor de start van de eerste training geen ernstig onder- of overgewicht hebben. Paarden met ondergewicht hebben niet voldoende energie om de gevraagde arbeid vol te kunnen houden. Zij hebben de kracht nog niet om langere tijd achtereen te bewegen en de ruiter te dragen. Paarden met overgewicht zullen de inspanning snel als te zwaar ervaren, zeker omdat zij extra gewicht mee moeten nemen en niet vrij kunnen bewegen. Als het lichaam niet in staat is om de training goed te voltooien dan heeft dit ook een mentale weerslag.

Energie

Jonge paarden zijn nog volop aan het groeien en het ontwikkelen, dat kost al de nodige energie. De energiebehoefte stijgt van onderhoudsniveau naar een niveau dat overeenkomt met topsport. Het aandeel energie dat een paard binnen moet krijgen luistert echter nauw; het dier moet voldoende energie binnenkrijgen om spieren en conditie op te bouwen, maar het paard mag niet té veel energie binnenkrijgen. Zij kunnen dan explosief worden in hun gedrag, maar hebben ook een grotere kans op spierbevangenheid (i.e. forse spierpijn). Zorg voor voldoende energiebronnen die de energie langzaam vrij laten komen, zoals vezels en vetten, om wel aan de hoge energievraag te kunnen voldoen.

Eiwit

Het zadelmak maken is een compleet nieuwe ervaring voor het jonge paard. Zij moeten leren om in balans te lopen onder het gewicht van een ruiter. Nieuwe spiergroepen worden aangesproken en spieren moeten een ander type inspanning verrichten dan ze gewend zijn. Het is van vitaal belang dat deze spieren optimaal ondersteund worden tijdens hun groei en ontwikkeling. Voldoende eiwit is essentieel, omdat dit de belangrijkste bouwstenen voor de spiermassa zijn. Het eiwit moet van hoge kwaliteit zijn, waarbij de bouwstoffen lysine, threonine en methionine heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling en het herstel van de spieren. Controleer ook het eiwitgehalte van het ruwvoer, dit is de basis van het rantsoen.

Stressfactoren

Er verandert veel in het leven van het paard wanneer zij zadelmak gemaakt worden. Voorheen liepen ze vaak (’s zomers) dag en nacht op het weiland met soortgenoten. Nu komen zij individueel op stal te staan en wordt er een voerschema gehanteerd. Ook het zadelmak maken zelf is een totaal nieuwe ervaring voor het paard, wat soms stress kan opleveren.

Beide feiten verhogen sterk het risico op maagzweren. Het is dan ook belangrijk dat we een gezond maag- en darmstelsel ondersteunen. Rust en ontspanning in het verteringsstelsel zorgen voor meer rust en ontspanning van het gehele paard.

Mineralen

Met name aan het begin van het trainingstraject van het paard is er een sterk verhoogde behoefte aan mineralen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de botsterkte zich aanpast aan de belasting. Daarbij vragen de spieren ook veel mineralen (calcium en magnesium) voor de opbouw en het herstel. Echter, door zweten verliezen paarden (in tegenstelling tot de meeste andere diersoorten) veel mineralen. Tekorten in mineralen kunnen niet alleen de groei en de opbouw van conditie remmen, maar de paarden ook nerveus maken en stress geven.

Goede start

Bovenstaande laat zien dat er veel veranderingen plaatsvinden aan het begin van de sportcarrière van het paard. Door het paard van binnenuit optimaal te ondersteunen, geven we hem een goede start. Een belangrijke voorwaarde hiervan is dat de spijsvertering optimaal is. Het belang van goede kwaliteit ruwvoer in de spijsvertering mag absoluut niet onderschat worden. Niet alleen voor het welzijn van de paarden om verveling tegen te gaan. Maar vooral als belangrijk onderdeel van het rantsoen, voor de vezels, de energie en enkele belangrijke vitaminen en sporenelementen. Echter, zonder kennis van het ruwvoer kunnen we niet de juiste aanvulling vanuit het krachtvoer aanmeten. Uiteraard vertelt het uiterlijk en het gedrag van het paard ons al veel over de balans in het voer, maar hoe meer we meten, hoe eerder we tekorten weten.

Speciale cocktail

Qua krachtvoer zijn veel jonge paarden gebaat bij het voeren van de HAVENS Gastro+. Deze sportbrok is speciaal ontwikkeld voor paarden die gevoelig zijn voor maag- en overige verteringsproblemen. Het is een havervrije brok met een hoog aandeel lange termijn energie. Hierdoor ondersteunt het paarden bij het opbouwen van een goede conditie zonder dat ze te heet worden tijdens de training. Dankzij de speciale cocktail van onder meer natrium-bicarbonaat, calciumcarbonaat en magnesium ter ondersteuning van een normale zuurtegraad in de maag. Daarbij zijn dit nu juist ook de mineralen die een paard in de groei nodig heeft. De Gastro+ is vezelrijk en bevat een extra probiotica voor de ondersteuning van een goede darmwerking. Het is een volwaardig krachtvoer met een hoog gehalte aan aminozuren, vitamines en sporenelementen waarmee het jonge paard alle voedingsstoffen op kan nemen die hij nodig heeft. Dankzij de unieke samenstelling draagt het ook bij aan een versneld herstel, wat zeker bij jonge paarden heel belangrijk is.

Ontwikkeld met paardenartsen

De Gastro+ is ontwikkeld in samenwerking met paardenartsen en heeft zich daarna veelvuldig bewezen in de praktijk. Zo kan paardenarts Liana Peters van Kalitera in Sevenum beamen. Liana begeleidt sportpaarden om hun prestaties te optimaliseren. Niet alleen de behandeling van blessures, maar vooral ook het voorkomen ervan is daarbij belangrijk. Wanneer het rantsoen van een paard niet goed is afgestemd op het werk, treden er eerder blessures op. Zo kan een paard dat verzuurt door te veel snelle energie ook makkelijker de pezen overbelasten. Ook kan een paard dat pijn heeft in de maag strak worden in de rug en hierdoor niet de gevraagde oefeningen goed uitvoeren. Tot slot kan een paard dat onvoldoende spierkracht heeft de gewrichten overbelasten.

Liana Peters adviseert dan niet alleen de Gastro+ wanneer de paarden al problemen zoals maagzweren hebben, maar ook ter preventie ervan. Zo past de Gastro+ ook zeer goed bij jonge paarden in het begin van de opleiding; zowel om de maag te beschermen in deze stressvolle periode, als qua samenstelling in de aminozuren (eiwit) en de mineralen. Ook later in de carrière, wanneer de paarden veel reizen en op verschillende (wedstijd)locaties komen, is de Gastro+ een zeer welkome aanvulling in het rantsoen.

Bekijk een video over de werking van HAVENS Gastro+