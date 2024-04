Jacob Melissen reageert op column Hypocrisie van Marcel Dufour

Hippisch journalist Jacob Melissen heeft een ingezonden brief geschreven in reactie op de column hypocrisie van Horses-medewerker Marcel Dufour. Deze reactie lees je hieronder. Marcel Dufour beantwoordt de vraag van Melissen en geeft een beknopte reactie.

De heer Dufour heeft in de column op Horses van 16 april 2024 zijn mond vol over hypocrisie waar de journalisten van Horsemagazine.com en St. Georg, als ook de Duitse FN aan zouden lijden.

Als de heer Dufour het volgende filmpje zou bekijken dan zou hij kunnen horen hoe, bij monde van de heer Graus, Tweede Kamerlid van de PVV, sommige landgenoten denken over de gehele hippische sector:

Op zich zou het niet vreemd zijn als de Nederlandse hippische organisaties met een standpunt naar buiten zouden treden richting de rechtse Nederlandse partijen dat vergelijkbaar is met dat van de Duitse FN. In tegenstelling tot wat de heer Dufour denkt ben ik er van overtuigd dat zo’n standpunt, uitgedragen door de hippische organisaties in Nederland, eerder op instemming dan op hoon kan rekenen.

Niet houdbaar

Het standpunt van de heer Dufour dat een federatie of bond zich niet politiek moet uitlaten is niet houdbaar. Twee redenen. In de eerste plaats is een federatie of bond een maatschappelijke organisatie en dient zij de mogelijkheid te hebben zich ook politiek te uiten. Ten tweede: als de politiek zich zo nodig met enige regelmaat met de sport denkt te kunnen of moeten bemoeien, waarom heeft dan de sportwereld niet het recht om zich ook politiek te kunnen en mogen uiten?

Definitie van Hypocriet

Kijken we naar de definitie van het woord hypocriet dan vinden we het volgende: Achterbaks, is onecht en doet alsof”. Maar ook: “Doet zich anders voor dan hij of zij is”. Een voorbeeld van hypocriet gedrag is een bond die met de mond zegt voor gendergelijkheid te zijn, maar op het moment dat het daaraan uiting gevende consequenties worden verbonden de keutel intrekt.

Schijndemocratie

De heer Dufour wijst er op dat het besluit om de wereldbeker finales in Riyad te houden door de FEI op democratische wijze tot stand is gekomen. Het schijnt in dit geval de heer Dufour te ontgaan dat er binnen de FEI geen sprake is van democratie, maar van een schijndemocratie. Vele van de afgevaardigden van stemgerechtigde landen hebben maar één belang en dat is de uitnodiging voor de jaarlijkse vergadering en de daaraan gekoppelde feestjes en partijen. De hippische sport speelt zelfs in vele van de aangesloten landen geen enkele rol van welke betekenis dan ook.

Kerntaken journalistiek

Ook schijnt de heer Dufour weinig te snappen van de kerntaken van een journalist. Ja, natuurlijk is dat het brengen van nieuws. Maar ook het maken van nieuws is een kerntaak. Want juist onderzoeksjournalistiek maakt dat wat verborgen is zichtbaar en wordt daardoor nieuws.

Volgens de heer Dufour zou je in goede berichtgeving niet mogen merken wat de persoonlijke mening van de schrijver is. Ook dat is niet waar, want daarmee ontkent hij dat iedere medaille twee kanten heeft, en een randje. Het is aan de journalist om te bepalen aan welke zijde van de medaille of juist het randje de voorkeur wordt gegeven.

De keuze is aan hen

Dat er ruiters naar de wereldbeker finale zijn afgereisd vind ik prima. Net zo goed vind ik het prima dat men om hen moverende redenen niet gaat. Ik zou mij heel goed kunnen voorstellen dat homoseksuele ruiters weigeren te gaan, omdat hun gelijk geaarde inwoners van Saoedi Arabië hiervoor ter dood veroordeeld kunnen worden. Zo vind ik het ook prima dat mijn collega’s daar aanwezig zijn om verslag te doen en heb ik er vrede mee dat bepaalde media summier of geheel weigeren verslag te doen. De keuze is aan hen.

Tot slot: ik ken de heer Dufour nog uit de tijd dat hij in de wedstrijdring als ruiter actief was en heb nog één vraag: was het de hypocrisie van de heer Dufour die vaak de aanleiding was voor officials om met gestrekte benen tegen hem in te gaan, of was het andersom?

Jacob Melissen

Reactie Marcel Dufour

In tegenstelling tot wat de heer Melissen vindt vind ik het wel degelijk een probleem dat een federatie alleen rechts gedachtegoed op de korrel neemt en niet het linkse. Vooral omdat de Duitse Federatie het één keer specifiek had over rechts gedachtegoed. Extreemrechts gedachtegoed vind ik ook verwerpelijk maar het regulier rechts gedachtegoed vind ik toch een heel ander verhaal.

Dat mijn standpunt (dat een bond of federatie zich niet politiek moet uitlaten) niet houdbaar zou zijn volgens de heer Melissen is een kwestie van opinie en daarover valt te twisten. Dat ga ik alleen niet doen want dat wordt een welles-nietes spelletje zonder dat we het eens zullen worden behalve over dat we het niet eens zijn.

De definitie die de heer Melissen aanhoudt voor ‘hypocrisie’ komt rechtstreeks van Wikipedia en zoals de oprichter van Wikipedia ons al heeft laten weten is dat geen betrouwbare bron en het verbaast me dat een ervaren journalist als heer Melissen dat dan toch aanhaalt.

Zelf gebruik ik liever de Dikke Van Dale en daarin staat dat ‘hypocrisie’ huichelen betekent. Dat klopt ook een stuk beter bij de Duitse vertaling ervan die ‘Heugelei’ is.

Dat Melissen de FEI geen democratisch orgaan vindt doet niets af aan het feit dat het toch democratisch besloten is daar. De FEI hanteert een identieke wijze van stemmingen als de VN hanteert waarbij ieder land één stem heeft. Dat dat tot gevolg heeft dat er dan sprake is van lobby en uitruil is een gegeven maar doet nog steeds niets af aan het feit dat alle federaties het geaccepteerd hebben. Dat is in mijn ogen democratie, ook al is het niet de meest verfijnde vorm ervan.

De heer Melissen zegt dat het schijnt dat ik weinig snap van de kerntaken van journalistiek en ik zeg daarop dat schijn bedriegt.

Tot slot het antwoord op de vraag van de heer Melissen of het de hypocrisie van mij was die vaak de aanleiding was voor officials om met gestrekte benen tegen me in te gaan, of dat het andersom was kan ik alleen antwoorden dat anderen dat maar moeten bepalen. Wat ik wel weet is dat van alle protesten die ik heb ingediend bij jury’s zelden mijn geld niet terugkreeg. Ik kende het reglementenboekje dan ook uit mijn hoofd.

Marcel Dufour