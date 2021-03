Desperado N.O.P. gekozen als ‘FEI Paard van de maand’

Gisteren heeft de FEI de 13-jarige KWPN'er Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) gekozen als 'FEI Paard van de maand'. De goedgekeurde zwarte hengst staat momenteel 16e op de FEI-wereldranglijst na een succesvol 2019 met de Nederlandse Grand-Prix amazone Emmelie Scholtens.

Het jaar 2019 bevatte voor de combinatie veel prestaties waaronder, een Team zilveren medaille voor Nederland op de Europese Kampioenschappen en de winst in de kwalificatiewedstrijd in Mechelen met een persoonlijk record van 85%. In Mechelen kreeg de combinatie hoge cijfers met een 10 voor de stap.

Bron: Horses.nl/FEI