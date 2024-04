FEI terughoudend met sancties voor bonden met groot aantal dopinggevallen

Het heeft er alle schijn van dat de FEI is teruggekomen op het eigen voorstel om nationale hippische federaties met grotere aantallen dopinggevallen te bestraffen. Als de maatregel daadwerkelijk was doorgevoerd, zou dit hoogstwaarschijnlijk de rijkste weldoeners van de sport hebben geraakt. Het grootste aantal positieve dopingtests is nog altijd afkomstig van endurancewedstrijden in het Midden-Oosten.

De FEI kwam vorig jaar – na een aanzienlijke piek in positieve dopingtests in Saoedi-Arabië – met nieuwe sancties. HorseSport.com deed de afgelopen zeven weken meermaals navraag bij de FEI, maar het hippisch orgaan weigert te bevestigen of er nieuwe sancties zijn opgenomen in het concept EADCMP (anti-doping) reglement voor 2025, die op 29 en 30 april op het FEI Sport Forum besproken worden.

Uitgebreide promotie in Saoedi-Arabië

Sinds 2019 worden de FEI endurancewedstrijden in Al Ula, Saoedi-Arabië uitgebreid gepromoot. De hoogst gedoteerde wedstrijd ter wereld vindt daar jaarlijks plaats, nadat Al Wathba in de Verenigde Arabische Emiraten in 2020 de Presidents Cup van de FEI-kalender haalde als reactie op de strengere FEI endurance-regels.

Cocktails

Er worden altijd al meerdere positieve dopingtests gevonden in Al Ula, waarbij cocktails van soms wel zeven verschillende soorten medicatie werden aangetroffen. In 2020 bestrafte de FEI nog drie hooggerankte officials omdat ze hun plicht niet nakwamen, omdat er niet werd opgetreden tegen een groot aantal overtredingen in Al Ula.

WK naar Al Ula

Afgelopen november werd Al Ula aangewezen als de host van de FEI Wereldkampioenschappen endurance. Dat ondanks er kort daarvoor 14 (!) van de 33 geteste paarden positief op doping werden getest. Het grootste aantal positieve tests in de geschiedenis van de paardensport. Een ruiter en trainer werden geschorst voor een periode van 7,5 jaar. Op het Al Ula-evenement in 2024 waren de testresultaten aan stuk beter, maar dat had men afgelopen november nog niet kunnen voorspellen.

Sancties

In juni vorig jaar vroeg HorseSport.com de FEI of het wel verstandig en eerlijk was tegenover andere federaties, om een land met zulke aantallen positieve dopingtests te ‘belonen’ met een prestigieus kampioenschap als het WK. De FEI antwoordde niet rechtstreeks, maar liet wel doorschemeren dat het EACSM-reglement in 2024 een volledige herziening zouden ondergaan. Daarbij werd benoemd dat het een mogelijkheid was om bepaalde nationale federaties met hoge aantallen positieve tests een sanctie op te kunnen leggen.

FEI komt met ontwijkend antwoord

Met het FEI Sport Forum voor de deur vroeg HorseSport.com op 29 februari om een voortgangsrapport over het sanctievoorstel, waarbij er opnieuw vraagtekens werden gezet bij de toewijzing van het WK aan Saoedi-Arabië. Na verschillende herinneringen ontving de website pas op 18 april een gedeeltelijk antwoord, waarbij het sanctievoorstel helemaal niet werd vermeld. “Het toekennen van den FEI Wereldkampioenschappen 2026 aan Al Ula, weerspiegelt de overtuiging van de FEI dat deze kampioenschappen de kans moeten krijgen om over de hele wereld te worden georganiseerd. De schijnwerpers die op het gastland worden gericht, vormen ook een motivatie voor voortdurende verbeteringen en verantwoordelijkheid nemen binnen de paardensportgemeenschap”, aldus de FEI in de reactie.

Bron: HorseSport.com